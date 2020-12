En 20 années, cette structure conçue pour accueillir des personnes âgées est devenue l'Arche de Noé de la ville

Photo d'illustration

Une résidence autonomie francilienne a fait le choix du pet-friendly. Les animaux y sont omniprésents, aux côtés des personnes âgées qui y vivent. Ces dernières peuvent d’ailleurs y garder leurs propres chats, chiens et autres compagnons.

A la résidence Jeanne Carnajac, située à Garges-lès-Gonesse dans le Val-d’Oise, les animaux sauvages et domestiques sont les bienvenus. Ils y sont tellement bien traités que l’établissement géré par la commune a récemment reçu un trophée Pet Friendly, comme le rapporte Le Parisien.

Il y a 20 ans, cette résidence autonomie pour seniors avait accueilli un chat errant nommé Doudou. C’était le point de départ de cette formidable aventure. Depuis, les pensionnaires peuvent se faire accompagner de leurs animaux à leur arrivée. Ils ont aussi la possibilité d’en adopter après avoir emménagé. Ainsi, on dénombre une dizaine de chiens et de chats appartenant aux résidents aujourd’hui.

Et si l’une de ces personnes venait à disparaître, son animal est placé chez une autre famille grâce au concours de l'Ecole du Chat Libre du Parisis, partenaire de l’établissement.

« C'est déjà souvent difficile de devoir quitter son logement de longue date, quand on doit en plus couper le lien avec son animal, c'est un déchirement. Ici, il peut perdurer », explique Sandrine Verstraete, responsable Service Inter-Age et cause animale du CCAS, au Parisien.

Canidés et félins ne sont pas les seuls à profiter de la bienveillance du personnel et des pensionnaires de la résidence Jeanne Carnajac. Des aquariums et bassins peuplés de poissons, des perruches qui animent les lieux avec leurs gazouillis, mais aussi un écureuil et un hérisson qui s’activent autour des arbres plantés par les passionnés… Ce havre de paix pour les seniors l’est aussi pour les animaux de toutes sortes.

A lire aussi : Inconsolable après la perte de son chat, un homme se rend dans un refuge décidé à soulager sa peine. À son arrivée, une surprise de taille l'y attend !

Les chats errants y disposent également d’abris et de gamelles, tandis que les volatiles peuvent s’installer dans les nichoirs et piocher dans les mangeoires gérées par une équipe de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).