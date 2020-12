Émue par le comportement d'un homme dans le métro new-yorkais, elle découvre qu'il vient de sauver un chaton errant entre deux immeubles

© Gillian Rogers

Elle-même engagée dans le sauvetage et la protection des animaux en détresse, une usagère du métro new-yorkais a été très touchée par l’attitude d’un homme qui prenait soin d’un chaton. Elle l’a été encore plus quand elle a appris qu’il venait de sauver le jeune félin livré à lui-même.

On peut faire de belles rencontres dans les transports en commun. Ce n’est pas Gillian Rogers, fondatrice de l’association Pet Rescue Squad Inc., qui dira le contraire. Ce qu’elle a vu l’a même profondément marquée et embelli sa journée, comme le raconte The Dodo.

Le mois dernier à New York, elle empruntait le métro pour rentrer chez elle, quand elle s’est aperçue que, face à elle, un autre usager avait un chaton sur les genoux. Le petit animal était enveloppé dans une serviette et l’homme le nourrissait au biberon.

Il s’agissait, en fait, d’une femelle. La jeune chatte le regardait dans les yeux pendant qu’il lui faisait boire son lait.

Très émue, Gillian Rogers n’a pas pu s’empêcher de demander à cet inconnu où il avait trouvé le chaton. Il lui a expliqué qu’il venait de le découvrir errant et seul entre 2 immeubles. Il ne pouvait pas le laisser là sans rien faire, et avait donc décidé de l’emmener pour en prendre soin.

Gillian Rogers l’a remercié pour ce qu’il a fait. Elle devait descendre du métro et n’a pas eu le temps de lui demander son nom. Elle a toutefois posté sa photo et son histoire sur les réseaux sociaux. La publication est rapidement devenue virale, suscitant d’innombrables réactions positives.

« J’ai ressenti de la joie, comme si cela m’avait redonné foi en l’humanité », a-t-elle confié à The Dodo.