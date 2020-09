Ému par la disparition de son chat qui l’accompagne partout, ce conducteur de poids lourds fond en larmes quand il le retrouve après plusieurs mois de recherches

© Lollypop Farm

Séparé des mois durant de son chat, un chauffeur routier a finalement pu retrouver son fidèle compagnon de route grâce à sa puce d’identification. Du Texas où ils vivent à New York où il a été recueilli, en passant par l’Ohio, l’animal a vu défiler des milliers de km avant de revoir son humain.

Conducteur de poids lourds, Matthew B. avait un partenaire de route très spécial pour lui tenir compagnie durant ses longs trajets quotidiens. Il s’agissait de son chat Ashes, qui avait 3 ans à l’époque. L’homme et l’animal étaient inséparables, comme le raconte LoveMeow. Ils ont pourtant dû être privés l’un de l’autre durant plusieurs mois.

En juillet 2019, Matthew passait par Springfield, dans l’Etat de l’Ohio. Il s’est arrêté sur une aire de repos. Le chat en a profité pour sortir du camion, puis s’est enfoncé dans les buissons. Il n’est plus réapparu depuis. Son maître l’a cherché partout, en vain. Il devait reprendre la route, car il avait des délais à respecter pour la livraison de la cargaison qu’il transportait. A contrecœur, il a quitté les lieux sans Ashes.

Durant les semaines et les mois qui ont suivi, il a modifié ses trajets de manière à pouvoir revenir à cet endroit, afin de continuer de chercher son chat. Ce dernier restait, hélas, introuvable.

En novembre, une jeune femme prénommée Kimberly venait d’arriver sur cette même aire de repos, alors qu’elle se rendait dans l’Etat de New York. Avant de regagner son véhicule, elle a aperçu un chat affamé et transi de froid qui sortait des buissons. Elle l’a alors fait monter dans sa voiture pour le réchauffer, puis a repris la route. Arrivée à New York, elle a contacté l’association locale Lollypop Farm, dont le refuge se trouve à Fairport. Les bénévoles y ont pris le chat en charge et ont vérifié s’il portait une puce d’identification ; il en avait bien une. Il s’agissait d’Ashes.

C’est ainsi qu’ils ont pu obtenir les coordonnées de Matthew. Quand ils l’ont appelé pour lui annoncer la nouvelle, il n’en croyait pas ses oreilles. Il se trouvait dans l’Arkansas à ce moment-là, soit à plus de 1300 km du refuge où Ashes l’attendait.

Le chauffeur routier a planifié le long voyage et, quelques jours plus tard, il a pu se rendre dans l’Etat de New York pour revoir son ami de toujours. Les retrouvailles ont enfin eu lieu, 4 mois après la disparition de l’animal. Matthew n’a pu contenir ses larmes de joie.

« C’est mon miracle de Noël », a-t-il confié à LoveMeow.