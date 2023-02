Emouvantes retrouvailles entre un chat ayant miraculeusement survécu à un incendie et sa maîtresse hospitalisée

Plusieurs semaines se sont écoulées entre la tragédie ayant failli coûter la vie à une chatte et le moment où elle a pu revoir sa propriétaire, grièvement atteinte elle aussi. Pendant tout ce temps, le personnel d’une association a travaillé d’arrache-pied pour remettre le félin sur pattes malgré la gravité de ses brûlures.

Une chatte a retrouvé sa maîtresse un mois et demi après l’incendie ayant dévasté leur logement et causé de graves blessures chez l’une comme chez l’autre, rapportait WVNS-TV le mardi 7 février.

Fin décembre, les flammes et d’épaisses fumées avaient envahi une habitation située à Charleston, en Virginie-Occidentale (Etats-Unis). La propriétaire des lieux avait dû être hospitalisée dans la foulée, tandis que 3 de ses chats y avaient hélas laissé la vie. Un 4e, une femelle, avait été retrouvé grièvement brûlé sur tout le corps, avec des morceaux de plastique fondu lui collant à la peau, mais bien vivant.

Admise aux urgences vétérinaires, la chatte à la robe tigrée et appelée Nyla avait été prise en charge par l’organisation locale de protection animale Kanawha-Charleston Humane Association. D’après les autorités et les secours, elle a eu de la chance de survivre à une telle épreuve.

Les vétérinaires et les bénévoles qui l’ont soignée ont été soulagés de constater que ses poumons étaient indemnes. Durant son séjour au refuge, elle s’est montrée très bavarde et amicale. L’équipe de la Kanawha-Charleston Humane Association raconte notamment que Nyla adore les friandises et qu’elle s’est laissé baigner quotidiennement sans problème.



Kanawha-Charleston Humane Association / Facebook

« Toutes les deux extrêmement heureuses de se revoir »

Les retrouvailles avec sa propriétaire ont été annoncées le mardi 7 février par l’association sur sa page Facebook.

« Comme vous pouvez le constater, elles étaient toutes les deux extrêmement heureuses de se revoir. Nous espérons qu'aucune d'elles n'aura à revivre quelque chose comme cela. […] Nous sommes si heureux pour toi, Nyla », peut-on lire dans la publication en question.

Par ailleurs, la Kanawha-Charleston Humane Association a lancé un appel aux dons pour pouvoir continuer de nourrir et soigner les chats qui, comme l’a été Nyla, sont en situation de détresse.