Elle voit en rêve son chat perdu enfermé dans une église et décide à son réveil de s'y rendre

Nikki a littéralement suivi son rêve, et c’est ce qui lui a permis de retrouver son animal de compagnie dont elle avait perdu la trace 4 jours plus tôt. Un récit rapporté par Cambrian News.

Nikki Myring-Thomas vit près de Maes-y-Garn au pays de Galles. Le samedi 10 septembre, elle constatait la disparition de sa chatte Inka. Le félin à la robe écaille de tortue avait l’habitude de s’éclipser, mais cette fois-ci, son absence s’éternisait.



Elle l’avait cherchée partout sans résultat. Elle était d’autant plus inquiète qu’Inka avait déjà été blessée lors d’une fugue. Elle l’avait alors retrouvée dans une clinique vétérinaire après avoir été percutée par une voiture.

4 jours plus tard, le mercredi 14 septembre, Nikki Myring-Thomas s’est réveillée très tôt le matin après avoir fait un rêve étrange. Elle y voyait sa chatte enfermée dans une église. Au saut du lit, elle a décidé de se rendre à l’église Saint-David, près de chez elle, persuadée qu’elle n’avait pas fait ce songe par hasard.

Elle a fait le tour du bâtiment, qui n’est plus ouvert au public, et s’est mise à crier le nom de la chatte. A sa grande surprise, des miaulements familiers ont répondu à ses appels. C’était ceux d’Inka. Sa propriétaire a pu la voir collée à une fenêtre. Elle l’a même prise en photo (ci-dessous).



Des retrouvailles oniriques

Inka n’avait aucune issue. L’église était fermée et son propriétaire n’était pas sur les lieux. Nikki Myring-Thomas a toutefois pu obtenir son numéro de téléphone auprès d’une voisine. Elle l’a appelé, et l’homme est arrivé une demi-heure plus tard pour lui ouvrir la porte et ainsi libérer la chatte.

Sa maîtresse avait du mal à le croire. Elle avait enfin Inka dans les bras, retrouvée à l’endroit-même qu’elle avait vu dans son sommeil.

« Si je n'avais pas fait ce rêve, je n'aurais pas pensé à aller vérifier à l'église. J'ai peut-être un 6e sens ou peut-être que mon côté sorcier est ressorti », dit-elle en plaisantant.

Le proverbe « la nuit porte conseil » n’a jamais eu autant de sens…