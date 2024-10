Elle se lie d'amitié avec la chatte des voisins qui disparaît soudainement jusqu'à ce qu'un message poignant lui en explique la cause

Entre Nikki et une chatte appelée Miss B, une merveilleuse histoire d’amitié s’était mise en place et se renforçait de jour en jour. La jeune femme et la féline se retrouvaient quotidiennement pour des moments de complicité et d’affection partagée.

Nikki, alias Doodle_Kitten sur Reddit, a raconté sa belle histoire d’amitié avec la chatte d’une autre famille sur le réseau social. Un récit que relaie Newsweek.

Un jour, alors que Nikki caressait un chat devant chez elle, une congénère qu’elle ne connaissait pas s’était approchée d’elle. C’était une jeune femelle calico qui émettait de doux miaulements. Elle réclamait un câlin, elle aussi, et y a eu droit. « Je ne connaissais pas son nom et ne savais pas à qui elle appartenait », explique la jeune femme.

La minette était revenue le lendemain, puis tous les jours suivants. Nikki et la chatte, dont elle adorait la gentillesse et la douceur de son pelage, étaient devenues d’excellentes amies. Nikki a appris qu’elle s’appelait Miss B et que sa famille habitait le quartier.



Après chaque visite, elle raccompagnait la chatte chez elle, puis attendait que sa propriétaire la fasse entrer. Quand cette dernière était absente, Miss B revenait auprès de Nikki et attendait le retour de sa maîtresse.

Un jour, la féline ne s’est pas manifestée. Son absence s’est prolongée et Nikki s’est inquiétée. Elle a fini par recevoir un message de la part de Brittany. Les nouvelles n’étaient malheureusement pas bonnes du tout…

« Je suis reconnaissante qu'elle ait eu un amie comme vous »

La maîtresse de Miss B lui annonçait, en effet, que celle-ci était tombée gravement malade un mois plus tôt. Sa propriétaire ne savait pas s’il s’agissait d’une péritonite infectieuse féline ou d’un cancer en phase terminale. « Son état de santé semblait connaître une certaine amélioration au début, mais ses analyses un mois plus tard ont démontré le contraire, indiquait Brittany. Elle est décédée paisiblement chez elle avec l'aide d'un vétérinaire. »

Le texte était accompagné de photos souvenirs de Miss B, que Nikki conserve précieusement. Brittany a tenu à lui exprimer sa gratitude pour avoir été si bienveillante envers l’animal : « Je pense qu'il est difficile de trouver de bons amis et je voulais vous faire savoir à quel point je suis reconnaissante qu'elle ait eu un amie comme vous. Elle aimait votre compagnie et cela rendait sa vie encore plus épanouissante. »