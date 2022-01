Elle publie sur Internet une photo du chaton que son petit ami a secouru, de nombreux internautes lui donnent des conseils

Peu après le sauvetage d’un chaton par son compagnon, une utilisatrice de Reddit a posté des photos de lui et demandé conseil aux internautes. Sa publication a suscité de nombreux commentaires et réactions.

Se faisant appeler « Lostinthecemetery » sur le site web communautaire, une utilisatrice de Reddit a demandé de l’aide aux internautes pour prendre soin d’un chaton que son petit-ami venait de sauver, raconte Daily Star.



lostinthecemetery / Reddit

Le petit félin avait été découvert et recueilli dans une rivière, d’après l’auteure de la publication. « Je lui ai donné du lait pour chaton et de la nourriture humide. Il ne mange pas et ne boit pas vraiment, et n’a pas fait ses besoins », s’inquiétait-elle, avant d’ajouter que le jeune chat était « doux et joueur ».



lostinthecemetery / Reddit

Les commentaires n’ont pas tardé à affluer. La plupart des utilisateurs lui ont expliqué, à très juste titre, qu’elle devait emmener l’animal chez le vétérinaire le plus tôt possible. « S’il ne mange pas, ne boit pas ou n’élimine pas, cela peut vite devenir très grave », a prévenu l’un d’eux.

Un autre, indiquant avoir 20 ans d’expérience dans l’élevage et l’accueil de chatons, a également rappelé la nécessité de faire examiner le petit chat par un vétérinaire, tout en exprimant son inquiétude au sujet d’un éventuel état d’hypothermie, sachant qu’il avait été repêché dans un cours d’eau. Pour lui, la constipation du jeune félin était probablement causée par le stress et la déshydratation ; il lui a recommandé de lui masser le ventre pour stimuler l’élimination et de continuer à lui donner du lait maternisé.

Des nouvelles rassurantes du chaton

Il lui a suggéré de se relayer toute la nuit avec son petit-ami pour nourrir le chaton et surveiller l’évolution de son état, en attendant de l’emmener chez le vétérinaire.

Lostinthecemetery est ensuite revenue avec d’autres photos du chaton et des nouvelles rassurantes. Les images le montraient bien plus en forme. D’après l’utilisatrice de Reddit, il s’alimentait et faisait ses besoins désormais. Elle et son compagnon lui ont même trouvé un nom : River.

A lire aussi : Un chaton polydactyle né avec une patte tordue est heureux de courir pour la première fois grâce à l'aide apportée par des bénévoles





lostinthecemetery / Reddit