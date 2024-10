Elle emmène "son" chat se faire vacciner et apprend que sa famille le cherchait désespérément depuis 7 ans

La famille de Frankie et Gavin Hopper est de nouveau au complet après le retour inespéré de Kylo, leur chat disparu 7 ans plus tôt, rapportait la BBC.

Le couple habite Glasgow, en Ecosse. Le lendemain de Noël 2017, Gavin Hopper avait emmené son chien Harley en promenade au parc Maryhill. Kylo avait décidé de les suivre et c’est à ce moment-là qu’il s’était volatilisé. Ses propriétaires avaient passé des mois à sillonner le parc avec Harley dans l’espoir de le retrouver, mais sans résultat.



Frankie Hopper

Ils sont restés sans nouvelles du chat jusqu’à la mi-septembre 2024 et cet appel téléphonique surprise de la part d’un vétérinaire basé à Bishopbriggs, un peu plus de 6 kilomètres plus loin. Le praticien leur annonçait qu’il venait d’admettre leur ami félin au pelage gris et qu’il était sain et sauf.

Kylo avait été amené par une habitante chez laquelle il vivait depuis quelque temps. La dame le croyait errant et l’avait recueilli. Elle pensait d’ailleurs avoir affaire à une chatte et l’appelait Poppy.

C’est en voulant le faire vacciner que l’histoire de Kylo lui a été révélée. Le vétérinaire l’a passé au lecteur de puce d’identification et a ainsi obtenu les coordonnées des Hopper.

« Nous étions tous en train de sangloter »

« Ils m’ont demandé si je voulais toujours mon chat. Je ne pouvais penser à rien d'autre à ce moment-là. Nous étions tous en train de sangloter, raconte Frankie à la BBC. Au fond, je pensais qu'il était parti pour toujours et le simple fait de savoir qu'il était en vie est incroyable. »

La maîtresse de Kylo n’en veut pas à la dame, bien au contraire. Elle lui est même reconnaissante de s’être si bien occupée de son chat. « Beaucoup de gens m’ont dit que je devais vraiment être en colère, demandant pourquoi elle ne l’avait pas emmené chez un vétérinaire avant […], confie Frankie Hopper à ce propos. Je pense simplement que sans elle, peut-être qu'il ne serait pas là, donc je suis vraiment heureuse que nous l'ayons récupéré. »

Frankie Hopper

A bientôt 8 ans, Kylo est donc de retour à la maison où il reprend doucement ses marques aux côtés de Harley et de Tinkerbelle, l’autre chien de la famille adopté entretemps.