Elle croyait avoir perdu son chat pour toujours jusqu'à cet appel inespéré de la part d'une ancienne voisine 2 ans plus tard

Muriel Lemerle avait longtemps habité Lucheux dans la Somme. Elle vivait dans la propriété familiale avec son chien et ses 2 chats. Ses compagnons félins s’appellent Ziggy et Pirate. Si le premier est « plus indépendant », explique-t-elle au Journal d’Abbeville qui rapporte ce récit, les liens qu’elle avait tissés avec Pirate étaient particulièrement forts.

C’est en août 2022 que les matous s’étaient volatilisés, alors que leur propriétaire déménageait à Long, une quarantaine de kilomètres plus loin. Cette dernière ne s’était pas inquiétée au départ, car Ziggy et Pirate avaient l’habitude de sortir, mais leur absence s’éternisait. Elle était revenue à plusieurs reprises à Lucheux après son déménagement pour tenter de les retrouver, mais sans résultat. « Au bout de quelques mois, j’ai commencé à me résigner », confie Muriel Lemerle.



Muriel Lemerle / Facebook

La situation est restée inchangée pendant 2 ans, jusqu’à ce que son ancienne voisine la contacte pour lui annoncer la bonne nouvelle ; son interlocutrice venait de recueillir Pirate après l’avoir découvert devant le pilier de la maison qu’elle habitait à Lucheux. « J’étais en pleurs », raconte-t-elle. Muriel Lemerle n’a pas perdu de temps ; elle a sauté dans sa voiture et s’est rendue sur les lieux.

« Il y a eu un miracle, pourquoi pas deux »

C’est un Pirate mal en point qu’elle avait sous les yeux. Il avait du mal à tenir sur ses pattes. « Dès qu’il a entendu ma voix […], il a redressé la tête, m’a regardée et a poussé un petit miaulement », relate sa propriétaire, qui l’a emmené chez le vétérinaire.

Examiné et soigné, son ami à fourrure se porte mieux aujourd’hui. Sa maîtresse l’a évidemment emmené à Long où il a pu découvrir sa nouvelle maison et continue de se remettre de ces 2 années d’errance.

Pour Muriel Lemerle, le retour de Pirate relance l’espoir de retrouver son autre chat Ziggy. « Je continue à y croire, dit-elle, en effet, au Journal d’Abbeville. Il y a eu un miracle, pourquoi pas deux ».