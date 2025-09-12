Elle crée une peluche tendance avec les poils de son chat et le résultat fait sensation (vidéo)

Ce qu’une maîtresse créative a décidé de faire avec les poils morts de son chat a de quoi surprendre et attendrir. Très attachée à son félin au look unique, elle a trouvé une façon originale et artistique de transformer un petit tracas du quotidien en véritables œuvres miniatures. Une démarche aussi touchante qu’originale, qui fait fondre les internautes.

Kart Curtis est l’heureuse propriétaire de 2 adorables chats. L’un possède un pelage tigré, tandis que l’autre, qui répond au nom d’Uno, a une robe noire et une oreille en grande partie manquante. Elle consacre d’ailleurs à ce dernier le compte Instagram “@one_eared_uno”, où 185 000 followers suivent son quotidien.

“Je n’ai qu’une oreille, mais tout l’amour à donner (mon frère a 2 oreilles, mais il est timide)”, peut-on ainsi y lire en guise de présentation.

Uno perd énormément de poils. Sa maîtresse le brosse donc assez souvent pour l’aider à se défaire des poils morts, la toilette qu’il effectue en se léchant n’étant évidemment pas suffisante.

Plutôt que de se débarrasser systématiquement de cette grande quantité de poils, Kart Curtis a décidé de les garder pour les réutiliser de manière artistique.

“Mon chat, Uno, perd beaucoup de poils et j'ai récemment appris d'un ami que je pouvais utiliser un outil de feutrage pour des figurines à partir de sa fourrure”, explique-t-elle, en effet, à Newsweek .



thekatcurtis / Instagram

“Mon chat a trouvé intéressant que le Labubu sente comme lui “

Récemment, elle a eu l’idée de fabriquer une peluche Labubu à partir des poils morts de son chat, vu le succès de cette poupée. Partout dans le monde, les enfants - et les plus grands - s’arrachent les jouets de la marque Labubu, créés par le designer hongkongais Lung Kasing.

“Mon chat a trouvé intéressant que le Labubu sente comme lui et a longuement reniflé la poupée”, dit Kart Curtis à Newsweek.

Depuis, elle a confectionné d’autres figurines avec les poils d’Uno, qu’elle a ensuite offerts à des fans du félin sur Instagram.

Avec une bonne dose d’amour, d’imagination et un brin de créativité, Kart Curtis a su transformer une simple contrainte en un joli geste artistique. Grâce à Uno et à ses poils devenus matière première, elle fait sourire des milliers d’internautes, tout en célébrant, à sa manière, le lien unique qui unit un humain à son animal.