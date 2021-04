Du 20 avril au 13 juin, Royal Canin lance son Atelier Félin pour encourager la possession responsable et vous conseiller

Photo d'illustration

S’adressant aux actuels et futurs propriétaires de chats, L’Atelier Félin proposé par Royal Canin leur permet de bénéficier des conseils et de l’accompagnement d’experts, lors d’entretiens physiques ou en ligne.

Chaque année, ce sont 100 000 animaux de compagnie qui sont abandonnés en France. Et quand il n’y a pas abandon, il y a parfois négligence de la part de propriétaires qui, dans certains cas, agissent ainsi parce qu’ils n’ont pas la bonne information. C’est le cas, par exemple, quand un chat reçoit une alimentation inadaptée et se retrouve en surpoids.

Royal Canin a décidé de venir en aide aux maîtres ayant besoin d’être informés en lançant L’Atelier Félin. Il s’agit d’une expérience inédite, proposant conseil et accompagnement personnalisés aux personnes qui ont un ou plusieurs chats ou qui souhaitent en adopter.

Tous les aspects relatifs à la vie du chat et à la possession responsable sont abordés ; de la préparation de l’arrivée de l’animal, de son habitat à l’alimentation, en passant par le suivi vétérinaire.

Le plein d’informations et une recommandation nutritionnelle à la clé

L’Atelier Félin, ce sont des entretiens individuels avec des experts, effectués en ligne ou physiquement, et durant lesquels les actuels et futurs propriétaires ont l’opportunité de faire le plein d’enseignements autour du soin et de l’attitude à avoir avec son animal. Chaque maître bénéficie ainsi d’un véritable coaching et d’un bilan personnalisé pour son chat.

L’Atelier Félin se tiendra du 20 avril au 13 juin 2021. Du vendredi au dimanche, 3 comportementalistes de renommée se tiendront à la disposition des participants : Marion Ruffié, Valérie Dramard et Sandrine Nataf-Otsmane. Du mardi au dimanche, une équipe d’experts du chat et de vétérinaires sera mobilisée pour répondre à vos questions.

Tout est mis en œuvre pour que chaque propriétaire prenant part à L’Atelier Félin soit en mesure d’assurer pleinement le bien-être la santé de son animal. A l’issue de l’entretien et après l’établissement du bilan, le maître reçoit une recommandation nutritionnelle. Il a la possibilité d’acheter l’aliment dans la quantité conseillée au moyen du vrac, soit sur place, soit par le biais du Click and Collect ou la livraison à domicile (à Paris).

Pourquoi le conditionnement en vrac ?

Le conditionnement en vrac a été spécifiquement choisi par Royal Canin pour 2 raisons :

Il permet d’avoir la juste quantité de nourriture et donc de lutter contre l’obésité

Il contribue à protéger la planète en réduisant les emballages, grâce à une boîte métallique rechargeable et recyclable. Un mode permettant aussi de conserver la qualité des aliments

L’Atelier Félin est la nouvelle manifestation de l’engagement de Royal Canin pour la possession et l’adoption responsables, après, entre autres, le lancement de sa plateforme Wikichat.fr. Celle-ci regroupe les 3 voies d’adoption que sont les éleveurs, les refuges et les particuliers.