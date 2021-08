Doté d'une volonté de fer, ce chaton retrouvé avec le bassin cassé s'entraîne à marcher normalement

Un chaton errant est arrivé dans un refuge en Californie (États-Unis) avec l'arrière-train paralysé. Grâce à sa forte détermination et au soutien d'un couple, il a appris à marcher.

Tilli n'aurait peut-être jamais réussi à se déplacer normalement, si elle n'avait pas croisé la route des bénévoles de l'association Saving Grace Rescue. Elle a été retrouvée dans la rue avec le bassin cassé, entraînant une incapacité à marcher et de l'incontinence. Personne ne sait comment le petit félin s'est blessé. Quoi qu'il en soit, il a été sauvé et soigné.

© Saving Grace Rescue

Joyce, l'une des volontaires, et son compagnon, ont décidé de devenir sa famille d'accueil. Bien que leur protégée soit infirme, elle n'en demeure pas moins joviale et audacieuse, rapporte Lovemeow. À son arrivée, Tilli a reçu un traitement contre les puces et s'est endormie dans un lit douillet. Le lendemain matin, elle s'est réveillée pleine d'énergie et s'est montrée très câline envers ses bienfaiteurs.

© Saving Grace Rescue

Un combat quotidien

Grâce au dévouement et à l'amour de sa famille d'accueil, la jeune chatte a commencé à prendre du poids et à renforcer ses pattes arrière. Dotée d'une volonté de fer, elle s'est entraînée à marcher tous les jours tout en étant encouragée par ses protecteurs.

© Saving Grace Rescue

Après 2 semaines de travail, Tilli a pu courir pour la première fois ! Elle peut désormais déambuler et s'amuser avec d'autres animaux. Son rétablissement a été remarquable. « Elle s'entend bien avec les chiens et les chats. Elle est fougueuse et déterminée », a confié Joyce. « Quand Tilli est arrivée chez nous, elle ne pouvait même pas marcher. Maintenant, elle est capable de courir et de chasser ses frères et sœurs adoptifs. Elle se lie d'amitié avec tout le monde ici. Elle est adorable. »

© Saving Grace Rescue

Bien qu'elle ait connu un début de vie difficile, Tilli n'a jamais perdu espoir ni sa joie de vivre. Aujourd'hui en bonne santé, elle s'épanouit au sein de son foyer d'accueil qui ne l'a pas abandonnée un seul instant. Un mois après son sauvetage, le chaton autrefois invalide s'est métamorphosé en un jeune chat vif et aventureux.

© Saving Grace Rescue