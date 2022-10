Disparue un an plus tôt, une chatte refait surface à 45 km de chez elle

Sara Boisgrollier cherchait inlassablement Caramelle depuis près d’un an, la chatte s’étant volatilisée à Châteaubernard en Charente. Elle l’a récemment retrouvée dans un triste état, mais bel et bien en vie.

Disparue à Châteaubernard (16) il y a près d’une année, une chatte appelée Caramelle a fini chez un vétérinaire de Soyaux, à 45 kilomètres du domicile familial, après un passage par Jarnac. Un récit rapporté par Charente Libre.

Le félin était introuvable depuis le 6 novembre 2021, alors que Sara Boisgrollier, maîtresse de Caramelle, et d’autres propriétaires de chats du secteur faisaient face à une vague de disparitions mystérieuses d’animaux de compagnie. De nouvelles ont d’ailleurs été constatées récemment, notamment celles d’un chat et d’une tortue.

Sara Boisgrollier n’avait aucune nouvelle de son amie à 4 pattes jusqu’à cet appel téléphonique surprise d’un vétérinaire basé à Soyaux. Son interlocuteur lui annonçait que la chatte était à ses côtés et qu’il avait obtenu ses coordonnées grâce à la puce d’identification de l’animal.

Elle s’y est rendue sans perdre de temps afin de la ramener à la maison. Après le choc et le soulagement, l’heure était aux questionnements. Comment Caramelle avait-elle pu se retrouver à une quarantaine de kilomètres de chez elle, alors qu’elle ne s’éloignait jamais de la maison ? Où était-elle durant tout ce temps ?



Photo d'illustration

C’est une chatte plutôt mal en point que Sara Boisgrollier est allée chercher à Soyaux. Elle était au bord de l’extinction de voix et ses griffes étaient très longues. Caramelle s’en remet doucement après les retrouvailles, mais pas à Châteaubernard. Sa propriétaire a préféré la confier à ses beaux-parents, qui vivent à la campagne.

La mère de famille explique ne pas vouloir la traumatiser davantage en la ramenant sur son lieu de disparition. Caramelle est devenue trop craintive et ne semblait plus reconnaître sa fille, avec laquelle elle était pourtant très complice. En outre, il y a désormais 2 autres chats à la maison. Sara Boisgrollier dit redouter leur réaction et celle de Caramelle.

Pour revenir sur les circonstances de sa découverte, la Castelbernardine indique que le vétérinaire a évoqué une habitante de Jarnac, à 14 kilomètres de Châteaubernard, qui l’avait amenée au cabinet pour la faire soigner. Elle ne serait ensuite pas revenue la récupérer et serait restée injoignable.

La personne ayant retrouvé Caramelle a livré sa version

Une internaute ayant commenté l’article sur la page Facebook de Charente Libre a dit être cette personne. « Héla Nanna » relate avoir trouvé Caramelle à Jarnac et l’avoir hébergée pour lui éviter de souffrir du froid hivernal, avant de l’emmener le jeudi 29 octobre dernier chez le vétérinaire. Elle a tenu à démentir la thèse de la séquestration.

Charente Libre lui a répondu que « le cabinet vétérinaire [avait] appelé la propriétaire parce [qu’elle n’était] pas joignable ». Le média l’a invitée à le contacter pour échanger et « préciser les choses ».