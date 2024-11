Des volontaires joignent leurs efforts pour tenter de secourir un chaton pris au piège dans les marécages et dont les chances de survie sont minces

La peur et le stress devait être intenses pour Marsha, jeune chatte errante s’étant retrouvée prisonnière d’un tas de débris végétaux flottant. Pour la secourir, une association locale a fait appel à ses bénévoles, mais aussi à des détenus.

Marsha a bien grandi depuis son sauvetage, qui avait eu lieu plusieurs mois auparavant. Cette chatte attend de rencontrer la famille de ses rêves pour avoir droit à la vie heureuse qu’elle mérite. Elle n’était encore qu’un tout jeune chaton quand elle avait été secourue par l’équipe d’Animal Rescue Fund.



Animal Rescue Fund of MS (ARF) / Facebook

Peggy Harrell et Pippa Jackson, cofondatrices de cette association, avaient été contactées au sujet de l’animal en détresse en juillet 2024. Il pleuvait abondamment ce jour-là. La petite féline était coincée sur un tas de débris végétaux qui flottait sur un étang, au cœur d’une zone marécageuse à Byram dans le Mississippi (Etats-Unis).

« Le chaton était sur un amas de tourbe, dans un endroit où poussaient des herbes et des vignes. La tourbe flottait et le chaton était coincé dans un labyrinthe de racines », raconte Pippa Jackson à The Dodo. La jeune minette pouvait tomber à l’eau à tout moment, mais son faible poids l’en empêchait jusque-là.



Animal Rescue Fund of MS (ARF) / Facebook

Il y avait urgence

Une première tentative de sauvetage a été effectuée par Kelly Collins, bénévole au refuge. Toutefois, en arrivant sur place, elle a réalisé qu’elle ne pouvait pas faire grand-chose ; elle risquait elle-même de tomber dans la vase et n’aurait fait qu’aggraver la situation.

« Elle pouvait parfois entendre et / ou voir le chaton, mais il se cachait », relate Pippa Jackson. Kelly Collins a dû se résoudre à rebrousser chemin, mais au sein de l’association, on n’avait pas l’intention de baisser les bras. « Nous savions que le chaton avait peu de chances de survivre, entre l'eau qui s'écoulait par les égouts pluviaux, les serpents, la fatigue et le froid », dit la cofondatrice.

L’équipe d’Animal Rescue Fund avait besoin de renfort et elle n’a eu aucun mal à en trouver ; des détenus de la prison locale, employés par l’association, ont été appelés à la rescousse. Ils ont répondu présent et n’ont pas hésité à plonger dans les eaux froides et boueuses des marécages pour chercher le chaton.

L’un d’eux a fini par le repérer alors qu’il courait à travers les vignes et les racines. C’était le moment ou jamais de l’attraper. Il a réussi !



Animal Rescue Fund of MS (ARF) / Facebook

« Elle est si spéciale »

La jeune chatte était enfin en sécurité. Prise en charge par Animal Rescue Fund, elle a eu droit à un bain et a été examinée par un vétérinaire. Les bénévoles ont pu constater à quel point la petite créature, qu’ils ont appelée Marsha, est « affectueuse et adore se blottir et être portée ».

Animal Rescue Fund of MS (ARF) / Facebook

Aujourd’hui, ils continuent d’espérer la voir adoptée par une famille aimante, d’autant plus qu’elle a absolument tout pour plaire. « Elle est si spéciale. Elle est espiègle mais incroyablement douce, adore les câlins et m'a suivie toute la journée dans la salle des chats, curieuse de savoir ce que je faisais. Oh, et elle est MAGNIFIQUE ! » conclut Pippa Jackson.