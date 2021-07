Des villageois découvrent un chien et 2 chats prisonniers dans un puits de 15 mètres depuis plusieurs mois

Au Pakistan, les habitants d’un village ont appelé les secours après avoir découvert un chien et 2 chats pris au piège au fonds d’un puits. Une situation qui avait duré des mois. Les autorités locales et une association sont intervenues pour les sauver.

A Old Thana, dans le district de Malir (Sud du Pakistan), les villageois étaient intrigués par des aboiements dont ils ne parvenaient pas à déterminer la provenance depuis des mois. Ce n’est que récemment que l’un d’eux, répondant au nom d’Akhtar Shaheen Kalmati, a réussi à les localiser.

Il a ainsi découvert un chien au fond d’un large puits, faisant 15 mètres de profondeur, mais le canidé n’était pas seul ; 2 chats, dont une femelle, s’y trouvaient également, comme le rapportait The Express Tribune le 14 juin.

L’homme a aussitôt alerté le département local de la faune, qui a, à son tour, contacté l’Ayesha Chundrigar Foundation. Cette dernière a envoyé 2 de ses membres, Ilyas et Raju, sur les lieux.

Au moyen d’une nacelle portée par une grue, le duo est descendu au fond de la cavité pour porter secours aux animaux. Le tout sous les encouragements des habitants du village, qui étaient nombreux à assister à ce sauvetage qui avait lieu le samedi 12 juin.

Sauvés et confiés à une fondation lcoale

Les bénévoles ont commencé par prendre en charge le chien, le plus « coopératif » du trio. Ils l’ont placé dans un filet pour le sécuriser, puis le quadrupède et ses sauveurs ont été remontés à la surface.

La tâche était bien plus compliquée avec les chats, qui étaient trop nerveux et craintifs pour se laisser approcher. 45 minutes après le sauvetage du chien, la chatte a finalement pu rejoindre ce dernier. Son congénère a, lui aussi, donné du fil à retordre à Ilyas et Raju, qui ont mis une bonne heure à le secourir.

Les félins et le chien ont été placés au centre de réhabilitation de la fondation Ayesha Chundrigar, où ils continuent de recevoir des soins.

En descendant dans le puits, Ilyas et Raju y ont découvert de la nourriture, très probablement jetée par des villageois qui s’étaient rendu compte de la détresse des animaux bien avant Akhtar Shaheen Kalmati. Sans cela, ils n’auraient pas survécu autant de temps.