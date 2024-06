Des sauveteurs redonnent espoir à une chatte méfiante après la perte de ses petits

Lorsqu’elle est arrivée en famille d’accueil avec ses 2 chatons, Gilly était particulièrement méfiante et ne laissait personne approcher sa progéniture. En réalité, elle avait déjà perdu 3 félins et était donc très protectrice envers ceux qu’il lui restait. Mais plus personne ne lui voulait du mal et elle l’a vite compris.