Des résidents s’inquiètent après avoir vu une féline avec un plastique autour du cou et passent à l’action

L’organisme de protection animale Cats Protection basé à Swale, en Angleterre, a recueilli une féline retrouvée avec un sac plastique autour du cou. Heureusement, il ne s’agissait pas d’un cas de maltraitance. La féline très curieuse a mis sa tête au mauvais endroit et s’est retrouvée piégée.

Selon Kim Braysher, membre de l’association, un témoin aurait aperçu l’animal en train de rôder autour du local à poubelles. Les sauveteurs ont alors déduit qu’il cherchait de la nourriture et qu’il ne serait pas parvenu à s’extirper du sac en plastique après avoir fouiné dedans.

Cats Protection Swale

La féline était en bonne santé

Inquiet pour le quadrupède, le bon Samaritain a contacté Cats Protection pour aider la chatte en détresse. Laquelle était très stressée à l’arrivée des sauveteurs, rapportait Kent Online. Comme personne n’était parvenue à l’attraper, les membres de l’organisme se sont équipés d’un piège non agressif et ont appâté la femelle : « C'était très rapide et facile. Elle était effrayée mais semblait être une petite chatte très adorable et douce » témoignait Kim.

Les bienfaiteurs lui ont immédiatement ôté le sachet en le coupant avec des ciseaux, puis l’ont examinée au refuge. Elle semblait en très bonne santé malgré quelques puces, ce qui laissait penser qu’elle vivait avec quelqu’un : « Elle est très propre. Si c'était un chat d'extérieur ou un chat sauvage, ses pattes seraient sales », précisait Kim.

À la recherche du propriétaire

Malheureusement, la chatte n’était pas pucée, ce qui rendait les recherches compliquées pour retrouver son maître. Sa photo a été partagée sur les réseaux sociaux, mais jusqu’à présent, personne ne s’est manifesté pour la récupérer.

Si sa famille ne la réclame pas au cours de la semaine suivant son sauvetage, elle sera placée à l’adoption pour trouver un nouveau foyer. En attendant, elle reste entre les bonnes mains de Cats Protection.