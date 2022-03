Des pompiers luttent contre un incendie et découvre avec stupeur plus de 100 chats détenus à l'intérieur de la maison

Appelés à intervenir sur un incendie, les pompiers ont trouvé une centaine de chats à secourir de toute urgence. Certains étaient enfermés dans des cages, tandis que d’autres avaient déjà réussi à s’échapper. Le refuge où ces animaux vivent depuis ce sauvetage est débordé.

Pompiers et membres d’une association de protection animale ont porté secours à de nombreux chats qui vivaient dans une maison où un incendie s’était déclaré, rapportait le Mirror le dimanche 27 mars.

La propriété en question est située à Harriman, dans l’Etat de New York. Le centre d’incendie et de secours de Woodbury a envoyé plusieurs équipes sur les lieux pour lutter contre le feu qui se propageait dans cette maison de 2 étages.



Village of Woodbury / Facebook

En y entrant, les pompiers se sont rendu compte que des chats s’y trouvaient. 100 félins ont ainsi été sauvés in extremis. Certains étaient dans des cages, alors d’autres, libres, étaient parvenus à s’échapper. Le nombre de chats ayant perdu la vie dans le sinistre n’est pas encore connu.

L'utilisation de masques à oxygène spécialement conçus pour les animaux de compagnie a permis de ranimer plusieurs chats ayant perdu connaissance après avoir inhalé des fumées toxiques.



Village of Woodbury / Facebook

« Une situation d’accumulation extrême »

Le refuge local, le Woodbury Animal Shelter, a lancé un appel aux dons. Il est submergé par ce flot soudain d’animaux à prendre en charge. « C'était une situation d’accumulation extrême et il y avait probablement près de 100 chats vivant dans cette maison », indique l’association, qui a tenu à saluer l’efficacité des soldats du feu. « Les pompiers ont été absolument incroyables et ont sauvé les chats qui vivaient dans des cages dans la maison. Ces chats sont maintenant à notre refuge et auront tous besoin de soins. »

Village of Woodbury / Facebook

Quant à s’eux qui avaient réussi à fuir, les bénévoles s’emploient à les retrouver et capturer pour qu’ils puissent être soignés et hébergés, eux aussi. Le Woodbury Animal Shelter a « besoin de nourriture, de litières et de serviettes ».

Plusieurs familles locales ont proposé d’accueillir des chats une fois ces derniers examinés et traités.