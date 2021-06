Des pompiers lancent une opération de sauvetage pour récupérer un chaton coincé dans un tuyau d’évacuation (vidéo)

Le 24 mai dernier, des secouristes sont intervenus rue Randolph à Saginaw (Michigan, États-Unis). Une résidente les a contactés après avoir découvert un chaton piégé dans un tuyau d'évacuation.

Le petit félin à la robe orange a eu la frayeur de sa vie. Il est resté coincé pendant 2 jours à près de 3 mètres sous terre. Une expérience des plus traumatisantes pour ce bébé âgé de 4 semaines seulement.

© City of Saginaw Fire Department

Les bénévoles de l'organisation à but non lucratif Undercover Angels Rescue of Saginaw ont été les premiers à arriver sur les lieux. L'équipe a travaillé 5 heures d'affilées pour tenter de récupérer l'animal, en vain. Comme les volontaires n'avaient pas l'équipement nécessaire pour mener à bien cette opération de sauvetage, ils ont contacté les pompiers, rapporte MLive.

Le chaton a été adopté par l'un des sauveteurs !

"Nous pouvions l'entendre, mais pas le voir", a déclaré Ray Tanner, l'un des membres de l'équipe de secours. Les professionnels ont eu recours à un aspirateur industriel pour sauver le chaton. Grâce au souffle puissant de l'engin, ils ont hissé le félin hors du tuyau. Leur intervention a duré une demi-heure. "Nous étions heureux de pouvoir l'aider", a confié Ray Tanner.

Une fois récupéré, le petit chat a été emmené chez un vétérinaire. Et l'histoire ne s'arrête pas là ! Après cette expérience terrible, le chaton, nommé Randolph d'après le nom de la rue dans laquelle il a été trouvé, a été adopté par l'un des pompiers. "Il a conquis le coeur de ma femme et de mes filles", a expliqué ce dernier.

La famille l'a ensuite rebaptisé Simon, pensant qu'il méritait un nouveau départ. En plus d'avoir eu la vie sauve, le chaton a trouvé un nouveau foyer aimant pour toujours.