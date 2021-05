Des passants apportent leur aide à un chat dangereusement coincé sous une jetée (vidéo)

Un chat piégé sous une jetée à Singapour a eu la chance de rencontrer de Bons Samaritains qui, inquiets pour sa survie, ont tout fait pour l’aider. La vidéo du sauvetage, publiée initialement sur TikTok fait le tour des réseaux sociaux.

Un chat calico a été retrouvé par des passants, effrayé, complètement trempé et à la merci des vagues. L’animal à la robe tricolore s’était coincé dans un espace très étroit de la jetée. Personne ne sait comment il s’est retrouvé dans cette situation fâcheuse.

Sensibles à sa détresse, 2 hommes dans un petit bateau et une jeune femme présente sur le quai, nommée Rizka, ont décidé de lui prêter main forte, rapporte Mothership.

La vidéo du sauvetage a été vue plusieurs milliers de fois sur Internet

L’un des 2 hommes a dû s’accroupir sur l'embarcation et utiliser une rame pour déloger le chat de sa cachette. Une fois cette opération délicate réussie, le félin a été habilement soulevé et récupéré par Rizka. Cette dernière l’a déposé sur le sol et l’a enveloppé dans une serviette pour le sécher.

Le sauvetage a été filmé et publié sur TikTok. La vidéo a été visionnée plus de 36 000 fois.

À la recherche du propriétaire du chat sauvé des eaux

Les sauveteurs ont partagé la séquence sur d’autres réseaux sociaux, notamment Facebook, dans le but de retrouver le propriétaire du chat. Celui-ci possède un collier rose vif avec une clochette.

L’animal se porte bien et se sent en sécurité, ont confié ses bienfaiteurs, qui espèrent le remettre rapidement à sa famille.

(Photos : © @ikaaaa_rf / TikTok (captures d'écran)