Des habitants découvrent 5 chatons cachés sous une maison, puis ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls (vidéo)

Près de Corpus Christi, au Texas (États-Unis), des habitants ont remarqué qu’une chatte errait autour d’une maison, à la recherche de nourriture. En menant leur enquête, ils ont découvert qu’en réalité, elle avait caché ses 5 chatons sous cette fameuse maison.

Des félins qui en cachent d’autres

Les habitants les ont nourris et abreuvés, mais du jour au lendemain, la mère n’est plus jamais revenue. Pendant ce temps, les chatons sont sortis de leur cachette et ont fait du jardin leur terrain de jeu. À la surprise des résidents, d’autres matous ont fait leur apparition à ce moment-là !

Au total, 7 chatons ont été découverts : 6 de couleur noire, et un à la robe orange. Tous ont été transportés dans une famille d’accueil via l’association Coastal Bend Cat Rescue (CBCR). Krishna, leur bienfaitrice, les a accueillis à bras ouverts, et les a nommés Ed Earl, Sally Mae, Cletus, Ellie Mae, Billy Bob, Skeeter et Daisy Mae.

« À partir de maintenant, c'est la vie de luxe »

Les félins ont été examinés chez un vétérinaire, et heureusement, ils étaient tous en bonne santé. Ils ont grandi à pas de géant, faisant preuve d’un appétit vorace et s’acclimatant totalement à la vie d’intérieur. « Ils sont super doux et câlins. Ils sont aventureux et s’échappent déjà de leurs enclos ! », a confié Mary Huckabee, membre du CBCR, à Love Meow.

Les 6 chatons noirs (3 mâles, 3 femelles) sont presque identiques physiquement, mais chacun a sa propre personnalité. Le seul mâle roux, Cletus, est très vif et s'attaque à tous les jouets qu'il voit. Il adore faire toutes sortes de pitreries avec ses frères et sœurs. Tous les 7 aiment se faire gratter la tête et recevoir de l'attention de la part de leur entourage. Ils jouent beaucoup, mais ils font encore plus de câlins !

« Ces bébés seront placés en famille d'accueil pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être adoptés. Ils ont vraiment gagné la loterie en se faisant placer dans un foyer d'accueil. À partir de maintenant, c'est la vie de luxe », a déclaré Mary Huckabee.