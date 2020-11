Des garagistes découvrent et sauvent 4 chatons coincés dans la carrosserie d'une voiture !

Une famille vietnamienne n’en a pas cru ses yeux quand les garagistes ont découvert non pas un, mais 4 très jeunes chatons sous sa voiture. Les mécaniciens ont dû démonter un élément du véhicule pour libérer les petits félins et les mettre en sécurité. Heureusement, ils sont sains et saufs.

On ne cesse de le répéter : il faut toujours penser à vérifier sous sa voiture avant de démarrer, car un chat peut y avoir élu domicile, surtout en hiver pour échapper au froid. Quelques petits coups sur la carrosserie suffisent parfois à l’effrayer pour l’en déloger.

L’histoire qui suit est justement celle de félins retrouvés sous une voiture, mais leur présence reste un mystère en raison de leur jeunesse et de leur emplacement. Peut-être y avaient-ils été déposés par leur mère, avant que celle-ci ne quitte les lieux. Elle espérait sans doute revenir les chercher, mais le véhicule était parti entre temps. On ne le saura probablement jamais. Quoi qu’il en soit, les chatons en question se portaient tous bien.

Cet incident a eu lieu le 5 octobre dernier quelque part dans la province de Binh Duong, dans le Sud du Vietnam. Ce jour-là, une famille (les parents et leurs 2 enfants) était en voiture quand elle a entendu de faibles miaulements provenant de la partie inférieure de celle-ci, raconte Animal Channel.

Ne parvenant pas à voir les animaux, ni à les localiser, les parents ont décidé d’emmener leur véhicule dans un garage. Là, les mécaniciens l’ont installée sur un pont élévateur pour pouvoir inspecter le bas.

Les garagistes ont fini par déterminer avec exactitude l’endroit où se trouvaient les chatons. Ils ont démonté et fait descendre le panneau sur lequel 4 petits félins, loin d’être en âge d’être sevrés, étaient couchés. Ils les ont ensuite précautionneusement déposés dans un carton.

L’histoire se termine bien, puisque la légende accompagnant la vidéo nous apprend que les chatons ont tous été adoptés par la suite.

