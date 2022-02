Des bénévoles sont déterminés à offrir la meilleure qualité de vie possible à un chaton atteint d'une anomalie

En se portant au secours de 2 jeunes chattes en détresse, des bénévoles ont découvert que l’une d’elles était atteinte d’un handicap. L’anomalie pouvait toutefois être corrigée avec du travail et de la patience.

2 chatons femelles de 9 semaines avaient grand besoin d’aide. On ne connaissait rien de leur passé, mais elles étaient extrêmement maigres, couvertes de puces et leurs oreilles étaient infestées de mites. Elles devaient être secourues le plus vite possible, et c’est l’association canadienne Chatons Orphelins Montréal qui est intervenue, rapporte Love Meow.



2 de ses membres, Stef et Milena, ont effectué des heures de trajet pour se rendre sur les lieux et prendre les chatons en charge. Elles ont alors constaté que l’une de ces jeunes chattes avait les pattes arrière orientées vers les côtés. Elle était atteinte du syndrome du « bébé nageur ». Pour se déplacer, elle devait se traîner sur son ventre.



Les petits félins, qui ont été appelés Naboo et Swimmy, ont été emmenées au refuge de Chatons Orphelins Montréal. Un gros travail attendait l’équipe, qui devait aider ces nouveaux pensionnaires à prendre du poids, se défaire des parasites et, en ce qui concernait Swimmy, renforcer ses pattes et sa mobilité.

Elle a justement été vue par un spécialiste peu après, et ce dernier a mis en place un plan. Swimmy a ainsi eu droit à de nombreuses séances de physiothérapie et, peu à peu, l’état de son train arrière s’est amélioré.



Plus rien ne l’arrête !

En quelques semaines, le chaton s’est mis à marcher, puis à courir. Swimmy faisait des progrès chaque jour. Sa sœur Naboo a été sa plus grande supportrice et continue d’ailleurs de l’être. Elle se tient toujours à ses côtés pour l’encourager à jouer et à explorer les lieux.



A présent, Swimmy fait quasiment tout ce qu’un chaton de son âge est capable de faire. Elle court, saute et grimpe avec une aisance sans cesse croissante. Au refuge, aucun arbre à chat ne lui résiste.

