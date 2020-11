Des bénévoles interviennent et tentent de prendre en charge 3 chatons errants qui avaient élu domicile à l'intérieur d'un rocher !

Alors qu’elles étaient appelées à secourir 3 chatons qui s’étaient réfugiés dans un rocher, 2 jeunes femmes se sont finalement rendu compte qu’il y en avait davantage à sauver. Les jeunes chats n’allaient toutefois pas se laisser emmener si facilement.

JoAnn Wiltz et Katie McKittrick font partie de l’équipe de Hope For Paws, une association basée à Los Angeles, en Californie.

En juillet dernier, elles ont été appelées par une femme qui avait trouvé des chatons cachés dans sa propriété, rapporte Animal Channel. La mère des petits félins n’était pas dans les parages et ils avaient besoin d’aide. En arrivant sur les lieux, les bénévoles ont effectivement trouvé 2 chatons qui s’étaient réfugiés dans une fissure au milieu d’un rocher ornant le jardin.

Les jeunes chats, apeurés, ne les ont toutefois pas laissés s’en approcher facilement. Ils montraient les griffes et les dents. JoAnn et Katie ont dû procéder prudemment et envelopper leurs mains dans des vêtements pour parvenir à s’en saisir. Alors qu’elles pensaient en avoir fini, un voisin qui assistait à la scène leur a fait remarquer qu’il y en avait un 3e à secourir. Au bout de gros efforts, il a été récupéré à son tour.

La mission n’était toutefois pas encore terminée. Tout au fond se trouvaient 2 autres chatons. Les bénévoles ont eu recours à un outil pour les faire sortir cette fois-ci, car ils étaient hors d’atteinte.

Elles leur ont donné des noms de plantes, celles vues dans le jardin de la dame : Cactus, Aloe, Prickly Pear, Yucca et Agave. JoAnn et Katie les ont emmenés au refuge, où elles les ont lavés, puis leur ont donné un bon repas.

3 semaines plus tard, les chatons ont bien grandi. Ils sont tous en parfaite santé, hormis l’un d’eux chez lequel une anomalie cardiaque a été décelée. Il devrait être opéré. Tous sont disponibles à l’adoption.

Voici leur sauvetage en vidéo :

