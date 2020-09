Découverte d’une vingtaine de chats empoisonnés dans une cave. Les membres d’une association s’insurgent !

Photo d'illustration

A Mulhouse, les corps sans vie d’une vingtaine de chats ont été découverts dans une cave. Les félins avaient tous été empoisonnés. L’association Stérilise ton chat 68 fait ce qu’elle peut pour s’occuper des animaux errants et en sauver le maximum dans ce secteur de la ville alsacienne. Elle n’a pu que constater l’horreur ce jour-là.

Marie-Christine Le Gales, présidente de l’association Stérilise ton chat 68, a été confrontée à une vision horrible le 21 août dernier, comme le rapporte France 3 Grand Est. Elle venait, en effet, de découvrir une vingtaine de chats et de chatons morts empoisonnés dans la cave où ils vivaient. Cette dernière se trouve dans un immeuble HLM en cours de désaffectation, rue de la Navigation dans le quartier Drouot.

L’organisation s’occupait de ces chats errants et de nombreux autres dans les environs. Elle s’efforce de capturer les animaux pour les stériliser, puis leur trouver des familles d’accueil ou d’adoption. Malheureusement, le ou les auteurs de l’empoisonnement n’ont pas laissé cette chance à la vingtaine de félins trouvés dans la cave.

Marie-Christine Le Gales a emmené l’un des corps dans une clinique vétérinaire pour qu’un spécialiste procède à l’autopsie. Son association continuera de porter secours aux chats du secteur malgré le choc et la tristesse.

Une chatte qui avait été stérilisée il y a peu, juste après avoir mis bas, est la seule survivante de ce massacre. Ses chatons n’y ont, hélas, pas échappé.

Mme Le Gales a exprimé son chagrin et sa colère sur Facebook via une publication qui a été retirée entretemps. Elle y a décrit l’horreur de la situation et rappelé qu’elle et ses semblables travaillaient d’arrache-pied pour aider les chats en détresse. « Nous, on veut les stériliser. En faire des chats libres qui ne se reproduiront plus. Abandonner un chat non stérilisé, c'est prendre le risque qu'il ait fait naître 200 chats seulement deux ans après », pouvait-on lire sur le post en question.

Elle disait également regretter l’abandon d’un partenariat entre la municipalité et la Fondation 30 Millions d’Amis, en vertu duquel des campagnes de stérilisation étaient organisés. Toutefois, la commune, contactée par France 3 Grand Est, a assuré qu’un autre accord de ce type était en cours, mais avec la SPA cette fois-ci.

De son côté, Loïc Minery, conseiller municipal et vice-président de l'agglomération mulhousienne, souhaite le lancement d’une « campagne de stérilisation dans la durée, pas que ponctuelle ; et imposer des amendes aux propriétaires peu regardants ». Il a promis que lui et les autres élus allaient « regarder ça ».