Découvert dans les rues, les yeux infectés et couverts de croûtes, ce chaton de 130 grammes a tout donné pour connaître la chaleur d’un foyer

Malade, maigre et quasi aveugle, un chaton de quelques semaines n’avait que peu de chances de survivre, mais il était déterminé à s’en sortir.

Tout avait mal commencé pour Newt, chaton femelle qui avait 3 semaines au moment de son sauvetage. Quand la jeune chatte a été emmenée au refuge municipal à Las Vegas, elle avait les yeux couverts de croûte au point qu’elle ne pouvait quasiment pas les ouvrir. L’œil gauche était gravement infecté. Par ailleurs, elle ne pesait que 136 grammes. Le vétérinaire n’était pas optimiste quant à ses chances de survie, rapporte LoveMeow.

Le refuge a contacté Nikki Martinez, membre de Hearts Alive Village Las Vegas et qui avait l’habitude de prendre en charge des chatons en grande difficulté.

La bénévole a pris soin de Newt et veillé sur elle nuit et jour. Elle a nettoyé et traité ses yeux, l’a nourrie et lui a donné des supplémentations. Grâce à ses efforts, la chatte a commencé à prendre du poids et des forces.

Une nuit, alors qu’elle gardait le chaton dans sa chambre, Nikki Martinez a été réveillée par des bruits. C’était ceux de Newt qui s’amusait avec ses jouets. Cela signifiait qu’elle allait beaucoup mieux. Elle avait retrouvé l’usage de ses yeux et sa santé s’améliorait de jour en jour.

Quelques semaines plus tard, Valerie Ridge, qui vit dans le Sud de la Californie et avait suivi les progrès de Newt, a proposé de s’occuper d’elle quelque temps pour permettre à Nikki Martinez de se reposer. Valerie Ridge avait déjà 2 chats qui avaient été accueillis par cette dernière. Ces félins ont littéralement adoré Newt, ce qui a convaincu leur propriétaire de l’adopter définitivement.