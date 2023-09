De l'agressivité à la tendresse : Comment une chatte endeuillée a "adopté" un bébé humain (vidéo)

Une chatte étant passée tout près de l’euthanasie en raison de son comportement s’est totalement transformée en rencontrant le bébé de ses propriétaires, rapportait PetHelpful. Les vidéos montrant son comportement à l’égard de l’enfant et postée sur TikTok sont particulièrement émouvantes.

Dans l’une d’elles, qui totalise 2,2 millions de vues depuis sa mise en ligne le 7 septembre, on peut voir à quel point Callie et sa jeune amie humaine s’adorent et sont complices. Des images capturées par le babyphone vidéo placé dans la chambre de la petite.

Les maîtres de cette chatte l’avaient adoptée en refuge 2 ans plus tôt. Personne n’en voulait car elle se montrait extrêmement agressive. Elle risquait même d’être euthanasiée.

Le couple avait fini par comprendre pourquoi elle se comportait de la sorte ; la pauvre Callie avait perdu les 3 chatons qu’elle avait mis au monde.

Au sein de sa nouvelle famille, qui comprend un chat tuxedo appelé Mittens et 5 autres congénères, Callie a progressivement trouvé sa place. Quand ses adoptants lui ont présenté un chaton tabby comme elle, la chatte s’est considérablement calmée, même si elle avait encore quelques accès de colère.

Ses propriétaires attendaient un heureux évènement. Ils ignoraient si la cohabitation entre Callie et leur fille à naître allait être possible, mais leurs doutes se sont rapidement dissipés.



Callie avait besoin de redevenir maman

A mesure que le ventre de la future maman grossissait, la chatte se montrant de plus en plus tendre avec elle. Callie s’intéressait également de très près à la chambre du bébé.

Puis, après la naissance de l’enfant et lorsqu’elle a eu l’occasion de l’approcher, elle s’est d’emblée montrée protectrice, douce et bienveillante envers elle. Son attitude belliqueuse a totalement disparu comme par magie.

« Elle n'était agressive que parce qu'elle était en deuil, peut-on lire sur la vidéo devenue virale. Maintenant qu'elle est à nouveau maman, Callie est la plus douce, la plus patiente et la plus gentille des chattes ».