D’émouvantes retrouvailles entre 2 chatons sauvages recueillis par une généreuse femme et leur petit frère qui les recherchait (vidéo)

En dépit d’une longue séparation, les chats peuvent-ils se souvenir de leurs frères et sœurs ? C’est ce que semble prouver une adorable vidéo montrant un chaton sauvage qui reconnaît ses sœurs à travers une fenêtre 2 mois après leur sauvetage par une bonne samaritaine. Dès lors, la réunion de cette petite famille est-elle possible ?

Il y a quelques mois, Sara Morgan a trouvé 3 chatons sauvages cachés dans son hangar du Kansas (États-Unis). Malheureusement, elle n’a réussi qu’à en attraper que 2, tandis que le 3e s’est échappé avec ses parents (que la jeune femme essaie également d'attraper depuis des années). Depuis, si elle prend soin des 2 adorables boules de poils, elle ne désespère pas de pouvoir aider le reste de leur famille.

De touchantes retrouvailles

En août dernier, 2 mois après le sauvetage, le chaton sauvage qui ne s’était pas laissé attraper par Sara a commencé à passer du temps sous le porche de la jeune femme. Plus effrayé que les chats adultes, le minet a toutefois surmonté sa peur et sa timidité pour s’approcher de sa porte vitrée.

@songwritersara / TikTok

Dans une touchante vidéo partagée sur TikTok, on voit que le petit chat reconnaît l’une de ses sœurs de l’autre côté de la vitre et essaie de jouer avec elle. La chatonne de son côté semble également le reconnaître et répond immédiatement à son invitation.

« C'est ma sœur ! Maman, je l'ai retrouvée ! », peut-on lire dans la vidéo, tandis que le chaton interpelle sa mère, elle aussi présente dans un coin du porche.

« C'était la première nuit où il est venu me rendre visite, assis dehors, et sa sœur se trouvait sur le pas de la porte. Il est venu sur le pas de la porte seulement parce qu'il s'est rendu compte qu'il la connaissait. C'était si mignon. Il avait eu trop peur avant cela et la reconnaître lui a donné du courage », a expliqué Sara Morgan à Newsweek.

@songwritersara / TikTok

Une lueur d’espoir

Au fil du temps, Sara a fini par capturer le papa chat et le faire stériliser. Il vit désormais sous son porche. Malheureusement, comme il est positif au FIV et au FELV (virus de l'immunodéficience féline et virus de la leucémie féline), il ne peut pas entrer chez la jeune femme. « Nous avons 5 autres chats qui sont tous négatifs, donc il ne peut pas entrer à l'intérieur. Mais nous lui construisons un endroit dans la maison. Nous avons un canapé et des couvertures à l'extérieur pour qu'il puisse dormir jusqu'à ce que nous ayons terminé. », a expliqué Sara.

@songwritersara / TikTok

La jeune femme a également réussi à mettre la maman et sa nouvelle portée en sécurité et leur a même trouvé un nouveau foyer. Le seul minou qu’elle n'a pas encore pu attraper est celui qui a retrouvé sa sœur dans la vidéo. Il continue d’apparaître de temps en temps, mais s'enfuit avant qu'elle ne puisse s'approcher.

A lire aussi : Ce chat domestique joue à travers la vitre avec un puma (vidéo)

@songwritersara / TikTok

« Si nous pouvions l'avoir, nous le garderions aussi », a assuré Sara. « Nous adorons les chatons ! » Le petit timide se laissera-t-il convaincre ? Seul l’avenir le dira !