Une policière spécialiste des sauvetages félins offre une nouvelle vie pleine d’espoir à un chaton sauvage insouciant (vidéo)

Ce n'était qu'un jour de service comme les autres pour l'agent Gretchen Byrne, bien connue en Floride (États-Unis) pour ses sauvetages fréquents de petits chats. Pour Ace Ventura, un minuscule chaton en détresse, c’était en revanche le jour où on lui a sauvé la vie. Seul et sans défense, le petit minet âgé de quelques semaines n'aurait pas eu beaucoup de chances de s'en sortir sans l’intervention de cette « Cat Cop » au grand cœur et d’un chauffeur-livreur bienveillant.