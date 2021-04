Couvert de puces et de saletés, ce chaton aux pattes tordues avait désespérément besoin d’aide (vidéo)

La vie n’est pas toujours facile pour nos compagnons à 4 pattes. Dans le Michigan, la bénévole d’un refuge a découvert un duo de chatons dans un état déplorable. L’un d’entre eux souffrait, en plus, d’une déformation au niveau des membres avant.

Lorsqu’Anna Dickerson-Homan a appris que 2 jeunes félins ont été retrouvés en mauvaise santé dans une grange, elle n’a pas hésité un seul instant avant d’agir. La volontaire est allée à la rencontre des chatons et ce qu’elle a découvert lui a fendu le cœur. Les bébés étaient couverts de parasites et de crasse, rapporte Lovemeow.

C’est la femelle, née avec pléthore de maladies congénitales, qui a le plus inquiété Anna. « J’avais le sentiment que j’étais leur seul espoir », a-t-elle confié. Sans plus réfléchir, la jeune femme les a emmenés d’urgence pour les soigner.

Les chatons ont été soignés pour les préparer à l'adoption

Syndrome de Manx (absence de queue), cyphose (déviation de la colonne vertébrale), déformation des pattes et problèmes neurologiques ont formé un terrible cocktail de maladies tourmentant la petite chatte, prénommée Lisa. Pour aider cette dernière et son frère, Anna leur a ouvert les portes de sa maison le temps de les soigner et de leur trouver une nouvelle famille.

Steve, son mari, a apporté sa contribution en construisant une rampe pour faciliter l’accès au canapé à Lisa. Elle s’est rapidement sentie à l’aise dans son nouvel environnement, bien plus chaleureux que la grange où elle a erré un certain temps.

Lisa et son frère ont beaucoup d'amour à donner

Bien que ses pattes soient tordues, elle a pu courir et sauter à sa guise. Lisa ne s’est pas laissée abattre par son handicap. Elle s’est montrée très joueuse et très câline envers ses bienfaiteurs. Le couple a travaillé en étroite collaboration avec des vétérinaires pour assurer à leur protégée les meilleurs soins et la meilleure qualité de vie possible. Au fil des mois, Lisa a grandi et a noué un lien exceptionnel avec Anna et son époux.

La chatte avait trouvé un foyer aimant depuis le début ! Elle et son frère sont devenus des membres incontournables de la famille. Anna et Steve n'ont pu se résoudre à se séparer d'eux. Ils ont décidé de garder pour toujours les 2 félins qu’ils ont sauvés. Aujourd’hui, ils s’épanouissent et nagent dans un océan d’amour.