Contre toute attente, un chat roux et une petite souris destinés à être ennemis deviennent amis pour la vie (vidéo)

Dans la pensée collective, il est impossible d’imaginer un chat et une souris s’entendre à merveille. Pourtant, dans de rares cas, cela peut arriver ! Kunwar Rohsik est un népalais très investi dans la cause animale de son pays. S’il met majoritairement les chiens en lumière, il se concentre parfois sur les chats à l’image de cette adorable vidéo postée il y a plus d’un an.

Kunwar Rohsik vit depuis toujours à Lalitpur, au Népal. Malheureusement, le pays est connu pour comptabiliser un grand nombre de chiens errants… Sur ses réseaux sociaux, et notamment sur ses comptes Facebook et Instagram , le jeune homme tient à sensibiliser les populations sur la situation de ces pauvres créatures. Mais entre 2 publications destinées aux chiens, il tient également à mettre en lumière nos amis félins comme en témoigne l’adorable vidéo postée en mai 2024. On peut y voir un magnifique chat roux passer sa tête par une fenêtre et tomber nez à nez avec une souris. Dans un premier temps, on peut croire que le matou veut dévorer la minuscule créature mais, on se rend finalement très vite compte qu’il ne cherche qu’à jouer.

"Tom et Jerry"

Dans la séquence suivante, on découvre en effet le chat et le rongeur tendrement endormis l’un contre l’autre. La souris a tout le loisir de s’enfuir mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, elle choisit d’elle-même de rester dans les pattes de son nouveau meilleur ami. “Quand tu te retrouves dans un épisode de Tom et Jerry”, a écrit Kunwar avec humour sur la vidéo.

Très rapidement devenue virale, la vidéo comptabilise aujourd’hui plus de 2 millions de likes et a même été relayée par plusieurs médias, dont News 18 . Il faut dire que ce genre d’amitié totalement improbable a le don de faire fondre les internautes, comme l’avait déjà prouvé l’histoire du beau Simon et de sa minuscule amie prénommée Chefcito.

© gorkazkunwar69 / Instagram

Amis pour la vie

Quelques semaines après cette première publication, Kunwar a posté une nouvelle vidéo sur laquelle on peut voir que le chat et la souris sont toujours aussi proches. Cette dernière s’est délicatement installée sur la tête du matou et semble parfaitement à l’aise pour y rester indéfiniment. Le chat quant à lui, ne semble pas non plus gêné par la situation pour le plus grand bonheur des internautes !

