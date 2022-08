"Comme s'il n'était jamais parti". Retrouvailles incroyables d'une famille et son chat disparu 11 ans plus tôt

Retrouver son chat après plus d’une décennie semble à peine croyable, mais c’est bien ce qui s’est passé récemment en Angleterre. Ziggy et sa maîtresse ont été réunis après une si longue séparation grâce à la puce d’identification du félin.

Ziggy le chat a retrouvé sa propriétaire après une absence de 11 longues années, rapportait la BBC. Il n’était âgé que d’un an quand il s’était volatilisé.



Ruth Orme

Sa maîtresse Ruth Orme le cherchait sans cesse autour de son domicile de Royston dans le Hertfordshire, ainsi que dans les villes alentours. Elle avait posté des avis de recherche sur le net et placardé des affiches. Malheureusement, l’animal à la robe tabby restait introuvable.

Ziggy était pucé et stérilisé, mais la jeune femme reconnaît avoir « perdu espoir » au bout de 2 ans. Elle avait adopté un autre chat entretemps, appelé Freddie.

La situation restait inchangée jusqu’au 12 août 2022. Ce soir-là, Cameron Mawditt et son ami Jamie Taylor flânaient dans un parc, à une vingtaine de minutes de marche de la maison de Ruth Orme. Ils ont entendu des miaulements et ont aperçu un chat qui semblait amical, mais timide.



Ruth Orme

Ils lui ont donné de la nourriture et de l’eau. Le félin s’est aussitôt approché d’eux et s’est détendu. Le surlendemain, ils ont partagé une photo du chat sur Facebook. Une publication qui a attiré l’attention d’une femme travaillant dans un refuge local et qui a passé le quadrupède au lecteur de puce d’identification.

C’est grâce aux informations livrées par cette dernière qu’elle a pu contacter Ruth Orme pour lui annoncer l’incroyable nouvelle.

Un miracle pour sa propriétaire

Les retrouvailles ont eu lieu le lundi 15 août. La propriétaire de Ziggy par de « miracle ». Elle assure que son chat n’a pas changé malgré les 11 années qui sont passées. Pour elle, c’est « comme s’il n’était jamais parti ».



Ruth Orme

Ruth Orme ajoute qu’il est en bonne santé. Elle ignore où il a pu être durant tout ce temps, mais pense qu’il avait erré la plupart du temps et était nourri par des habitants.

Par ailleurs, Ziggy et Freddie semble plutôt bien s’entendre, ce qui est une autre bonne nouvelle pour leur maîtresse.

Ruth Orme