Choupette, la célèbre chatte de Karl Lagerfeld, et Maisons du Monde dévoilent une collection exclusive d’accessoires pour chats

Choupette, la célèbre chatte de Karl Lagerfeld, s’associe à Maisons du Monde pour une collaboration exclusive d’accessoires félins. Chic parisien, design raffiné et touches ludiques : cette collection capsule promet d’égayer le quotidien de votre chat tout en apportant une note d’élégance à votre intérieur.

Célèbre chatte de Karl Lagerfeld, Choupette est devenue une véritable icône culturelle et une star internationale. Aujourd’hui, la jolie minette continue de vivre dans le luxe et le glamour, sous le regard attentif de Françoise Caçote, son ancienne gouvernante devenue sa nouvelle maîtresse, et incarne à la perfection l’art de vivre félin.

Avec son pelage blanc immaculé et ses yeux bleus caractéristiques du Sacré de Birmanie, elle fascine depuis plus d’une décennie. Muse, personnalité médiatique et star des réseaux sociaux, elle dépasse largement le monde de la mode et inspire des passionnés de design et d’élégance à travers le monde.

Il n’est donc pas étonnant qu’avec son aura de star, Choupette inspire désormais une gamme d’accessoires pour chats chez Maisons du Monde, l’enseigne française spécialisée dans l’ameublement et la décoration intérieure.

Une collection inspirée du chic parisien et des codes la mode

La collection Choupette x Maisons du Monde puise son inspiration dans le chic parisien et les codes emblématiques de la mode. Le motif rayé noir et blanc, clin d’œil à l’univers de Karl Lagerfeld, apporte élégance et modernité aux accessoires félins, tandis que de délicates touches de bleu pastel rappellent les yeux hypnotiques de Choupette. Pensée pour allier style et confort, cette ligne exclusive offrira à votre chat un cocon douillet tout en s’intégrant harmonieusement à votre intérieur, prouvant que l’élégance peut aussi se vivre au quotidien avec nos compagnons à 4 pattes.

Les produits phares de cette collection capsule

Cette collection exclusive se compose de 4 accessoires en édition limitée, pensés pour le confort et le bien-être de votre chat. Panier douillet, gamelles pratiques ou boîte de rangement élégante : chaque pièce allie style, finitions soignées et praticité, pour que votre petit compagnon à moustaches profite de moments de détente avec élégance.

Avec le panier Choupette x Maisons du Monde, vous offrez à votre chat un véritable nid douillet. Confortable et moelleux grâce à son garnissage 100 % polyester, il accueille votre compagnon pour de longues siestes. Quant à son design graphique en noir et blanc, rehaussé de touches de bleu inspirées du regard de Choupette, il en fait également une pièce élégante pour votre intérieur. En plus, il est facile d’entretien : sa housse se retire facilement et se lave en machine.

À l’instar des autres accessoires de la collection, la gamelle surélevée Choupette x Maisons du Monde allie confort et élégance. Sa hauteur adaptée permet à votre minou de manger dans une posture naturelle, favorisant ainsi une meilleure digestion. En grès bleu pastel, stable et facile à nettoyer, elle transforme aussi le coin repas de votre boule de poils en un espace chic et apaisant.

Fidèle aux codes du chic parisien, cette gamelle inclinée bicolore noir et blanc offre, elle aussi, à votre chat un confort optimal grâce à son inclinaison ergonomique. Fabriquée en grès robuste, elle reste en place pendant les repas et s’intègre parfaitement dans un intérieur élégant. On peut dire que c’est l'accessoire idéal pour que votre petit compagnon profite d’un confort maximal pendant ses repas sans faire de compromis sur le style !

Avec ses couleurs noir, blanc et bleu, cette boîte à croquettes transforme un objet du quotidien en accessoire déco élégant, digne de votre petite star à moustaches. Robuste, hygiénique et accompagnée d’une cuillère intégrée, elle combine esthétique et praticité pour le confort de votre chat et l’harmonie de votre intérieur. Véritable touche finale, elle complète parfaitement l’univers « Choupette » de votre maison.

En résumé, grâce à cette collection capsule exclusive Choupette x Maisons du Monde, vous pouvez offrir à votre chat bien-aimé le luxe qu’il mérite. Conçus pour les félins les plus exigeants, les 4 accessoires inspirés de la célèbre Choupette allient confort, bien-être et esthétique haute couture, sans aucun compromis. En édition limitée, ces pièces sont parfaites pour gâter votre petit félin ou comme idée cadeau pour les amateurs de chats. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ces créations uniques et d’égayer le quotidien de votre compagnon à moustaches en les adoptant dès maintenant !