Ce chat déteste la pluie, mais affronte les éléments pour rester aux côtés de son meilleur ami (vidéo)

Gingy n’est pas un chat difficile à vivre et tant qu’il a sa tranquillité, il restera dans son coin à faire la sieste. Il y a toutefois quelque chose qu’il ne supporte pas et qui a tendance à le mettre en rogne : la pluie. Il déteste cela comme beaucoup de chats, et pourtant, n’hésitera pas à se mouiller si l’un de ses congénères a besoin de lui.

L’amitié, c’est partager des instants forts avec une personne que l’on porte dans son cœur. C’est aussi être à l’écoute de l’autre et le soutenir dans les moments les plus difficiles, quitte à faire des concessions. Pour le chat au pelage roux Gingy, cette affirmation se traduit par le fait de rester sous la pluie pour son ami félin alors qu’il déteste cela.

Gingy partage son quotidien avec son propriétaire, connu sous le pseudonyme @firstplacelast, et d’autres chats. Sur TikTok, le maître des animaux retrace leurs aventures en partageant des vidéos à ses 8000 abonnés. On découvre les quadrupèdes dans tous leurs états et cela permet aux utilisateurs de la plateforme de cerner leur personnalité.

Un chat au grand cœur

Gingy apparaît comme un félin calme, qui aime sa tranquillité. Il semble aussi très affectueux et s’entend très bien avec ses congénères. Il a d’ailleurs noué des liens forts avec eux, appréciant se retrouver en leur compagnie. Une vidéo postée sur la plateforme le 27 mai dernier et relayée par We Got This Covered, vient d’ailleurs le prouver.

La pluie est en train de tomber dans le jardin familial et Gingy, ainsi qu’un autre chat nommé Salem, sont aperçus à l’extérieur. Rien d’anormal pour ce dernier, qui a l’habitude d’aller se rafraîchir sous l’eau lors des averses. En revanche, Gingy déteste être mouillé et prend généralement la poudre d’escampette à la première goutte qui tombe. Alors, qu’est-ce qui retient le félin dehors ce jour-là, sachant qu’il a la possibilité de rentrer ? Tout simplement, son ami !

A lire aussi : En prenant en charge un adorable chat noir et blanc, une famille d’accueil ne s’attendait pas à devoir affronter un tel chaos

Blotti contre ce dernier, il n’a pas l’intention de le quitter et compte, au contraire, profiter de son câlin jusqu’au bout. Malgré les intempéries et son visage crispé, il reste allongé avec Salem et ne bouge pas d’un cil. Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa loyauté est incontestable !

Les internautes l’ont d’ailleurs saluée en rédigeant des messages dans l’espace des commentaires : « Gingy déteste la pluie, mais adore Salem » écrivait l’un d’eux, « Si ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est ? » questionnait une autre personne. Effectivement, Gingy est très attaché à Salem, lequel a beaucoup de chance d’avoir un tel ami !