Grande opération de sauvetage pour une centaine de chats vivant dans des bâtiments désaffectés et menacés de démolition

Une ville de l’Ohio, plusieurs associations et la police se mobilisent pour évacuer des bâtiments où vivent de nombreux chats et devant être démolis. Des animaux qui doivent ensuite être soignés, stérilisés et relogés, ce qui nécessite d’importants moyens.

Une centaine de chats sont actuellement secourus à la faveur de la mobilisation des autorités et d’associations. Ces félins ont élu domicile dans des appartements abandonnés depuis un certain temps et sur le point d’être démolis, rapportait WYTV le dimanche 10 avril.

La ville de Campbell, dans l’Etat de l’Ohio, a en effet prévu de démanteler les bâtiments désaffectés en question, mais une solution devait d’abord être trouvée pour les colonies de chats errants qui y avaient trouvé refuge.



L’officier Jim Conroy de la police locale avait proposé et mis en place un plan d’évacuation et de sauvetage se déroulant en 2 phases. Le but, d’après le policier, est de « capturer, stériliser et placer, nous l’espérons, les nombreux chats vivant dans ces bâtiments », dit-il à WYTV.

La première avait commencé en janvier dernier. Il s’agissait alors de rassembler les chats errants vivant aux alentours des bâtiments. La seconde a récemment été lancée et devrait durer jusqu’au weekend prochain. Elle concernera les animaux s’étant réfugiés à l’intérieur des structures destinées à être détruites.



Un effort collectif pour sauver les chats

L’opération mobilise les autorités, mais aussi des associations basées tant dans l’Ohio que dans l’Etat voisin de la Pennsylvanie. La ville de Campbell y apporte également un soutien logistique.

L’organisation Riggi Rescue se charge de la capture des chats. De son côté, l’association Rascal Unit a installé une unité vétérinaire mobile permettant de soigner, vacciner et stériliser les félins sur place.

D’après l’officier Jim Conroy, 25 familles ont accueilli des chats provenant de et autour de ces bâtiments jusqu’ici. Il en faudra beaucoup plus pour prendre en charge la totalité des quadrupèdes à secourir. Un appel aux dons a également été lancé via la page Facebook Campbell Cats, créée pour l’occasion.