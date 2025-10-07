Cette chatte se déplaçant comme un kangourou en raison de son handicap échappe à l'euthanasie et découvre l'amour (vidéo)

Le sort d’une chatte atteinte d’un handicap sévère et recueillie dans un état préoccupant avait ému une jeune femme au grand coeur. Par la suite, ce qui n’était censé être qu’un accueil temporaire s’est rapidement transformé en une belle histoire d’amour et de résilience.

En 2022, alors que Paget Williams travaillait dans une clinique vétérinaire de Calgary, dans la province canadienne de l’Alberta, elle avait rencontré une chatte torbie (robe écaille de tortue et tigrée) découverte errante.

La féline était atteinte d'hypoplasie radiale. Ainsi, elle est née avec des pattes avant déformées et surtout plus petites que la normale. Elle ne pouvait donc pas s’appuyer dessus, ni s’en servir pour se déplacer. Elle s’était toutefois adaptée à son handicap, avançant par petits bonds, un peu à la manière d’un kangourou.



@pagetwilliams / TikTok

Le vétérinaire avait suggéré de l’euthanasier pour lui éviter de souffrir, mais Paget Williams n’était pas de cet avis. Elle était convaincue que la minette pouvait mener une vie heureuse malgré tout.

Elle avait donc décidé de l’emmener chez elle et de l’appeler Rue. “J’ai eu le coeur brisé pour elle, raconte la jeune femme à Newsweek . Elle était tellement maigre, rien que la peau sur les os. Mais au moment où je l'ai sortie du box, elle ronronnait très fort et adorait être caressée.”

A l’époque, Paget Williams avait déjà un chien, répondant au nom de Finjamin, et poursuivait ses études en parallèle à son travail à la clinique vétérinaire. Elle n’avait donc pas l’intention d’adopter un autre animal de compagnie. Toutefois, “l'euthanasie n'était tout simplement pas envisageable” pour elle, qui évoque “le système de distribution des chats” à la faveur duquel “il est devenu évident qu'elle devait rester avec moi.”



@pagetwilliams / TikTok

Le foyer d’accueil est devenu sa maison pour toujours

L’intégration de Rue dans ce foyer a été rapide. “J'avais prévu de lui faire découvrir son nouvel espace et Finjamin petit à petit, mais après seulement 2 jours, elle était tellement à l'aise que je l'ai laissée explorer librement, se souvient Paget Williams. Elle s'est parfaitement adaptée et c'est une adorable petite créature. Elle adore les câlins, s'entend avec tous les animaux qu'elle rencontre et ne cause jamais d'ennuis.”



@pagetwilliams / TikTok

Alors qu’elle n’avait envisagé, dans un premier temps, que d’accueillir Rue à titre provisoire, elle a fini par succomber à la tentation du “foster fail” et l’a définitivement adoptée.

@pagetwilliams / TikTok