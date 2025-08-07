Cette chatte de refuge croise pour la première fois le regard de sa future famille et met tout en oeuvre pour les faire succomber à son charme (vidéo)

On dit souvent que nous ne sommes pas ceux qui choisissent d’adopter tel ou tel animal. En vérité, c’est plutôt l’animal qui nous choisit et Missy l’a prouvé une fois de plus… Alors qu’une famille passait près d’elle un beau jour, la jolie chatte a eu un coup de foudre et a fait tout son possible pour retenir son attention.

LaRae Steven et sa famille voulaient un chat depuis longtemps déjà mais ils n'étaient jamais tombés sur le bon individu. Alors pour leur faciliter la tâche, une jolie femelle prénommée Missy a pris la décision à leur place. Alors que toute la troupe se baladaient dans les rayons d’une animalerie il y a quelques mois, une rencontre soudaine a bouleversé leur vie… Dans la zone réservée aux animaux des refuges locaux que l’établissement accueille dans le but de les aider à trouver un foyer, une petite chatte tigrée a croisé leur regard et a immédiatement eu un comportement étrange. Sans perdre une seconde, Missy s’est dressée sur ses pattes arrières et a commencé à gratter frénétiquement la vitre qui la séparait de la famille.

© @laraestevens / TikTok

Une minette “adorable”

Attendrie, la petite fille de la famille s’est empressée de poser ses mains sur la vitre, comme pour avoir un contact avec la belle Missy qui ne cessait de lui faire du charme. Particulièrement émue, LaRae a tenu à immortaliser cette scène et à la poster sur son compte TikTok. “Elle est tellement adorable”, peut-on l’entendre dire en regardant Missy avec tendresse. Likée plus de 522 000 fois, la vidéo est rapidement devenue virale et a même été relayée par le média Parade Pets. Sur la fiche de Missy, il était écrit qu’elle avait 6 ans et qu’elle était “affectueuse, sociable, douce, extravertie, bavarde et très câline”. Une description qui a achevé de convaincre la famille Steven...

“Nous avons rempli une demande avant de partir, sachant que quelqu'un avait probablement déjà été approuvé puisqu'elle était ici depuis 2 semaines”, a expliqué la mère au foyer dans la vidéo. Quelques heures plus tard, le refuge a néanmoins contacté la famille pour lui annoncer que leur candidature avait été retenue ! “Ma fille et moi avons immédiatement fondu en larmes tellement nous étions choquées mais heureuses et excitées. Nous voulions un chat depuis très longtemps et mon mari nous a finalement donné le feu vert”, a-t-elle ajouté.

Aujourd’hui, Missy vit une vie de rêve dans une famille où elle est aimée et choyée comme chaque animal mérite de l’être.

© @laraestevens / TikTok

