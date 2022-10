Cette chatte à l'affection débordante ne prend ses repas qu'après avoir reçu son bisou (vidéo)

Nos animaux de compagnie peuvent avoir toutes sortes de « rituels », allant des plus étranges aux plus mignons. Prenons l’exemple d’Arthur, ce chat roux qui, tous les soirs, miaule très fort en rentrant chez lui pour avertir toute la maisonnée de son arrivée et attend qu’on y réponde tout aussi bruyamment.

Aujourd’hui, c’est de la routine d’un autre félin qu’il est question, et elle est particulièrement attendrissante. L’animal dont il s’agit est une sublime chatte à la robe blanche répondant au nom d’Ely. Sa famille l’appelle également Stoop.



Ses photos et vidéos sont suivies par plus de 300 abonnés sur le compte Instagram qui lui est consacré. L’une de ces séquences, postée le 24 septembre 2022 et relayée par The Hindustan Times, est devenue populaire en assez peu de temps, totalisant plus de 10 000 « j’aime » sur le réseau social. Elle dévoile l’adorable habitude qu’a Ely d’attendre qu’on l’embrasse avant chacun de ses repas.

Pas de repas sans câlin !

Chaque fois que sa gamelle est servie, la chatte se tient face à cette dernière et se met à pousser des miaulements. Elle ne s’arrête de le faire que lorsque sa propriétaire la porte et lui donne un bisou. Elle peut ensuite se mettre à manger.

« Elle a besoin de baisers avant chaque repas », peut-on lire dans la légende accompagnant cette vidéo.

Bon nombre d’internautes touchés par la tendresse de cette scène l’ont commentée, comme « le.wingdings » qui a écrit que le repas « a meilleur goût avec l’amour ».