Cette chatonne de 11 semaines, sauvée après une grave blessure, montre un amour infini à ses bienfaiteurs

La vie n’a pas commencé de la meilleure façon pour la petite Cola, retrouvée gravement blessée au bord de la route. Repérée en piteux état, elle a été prise en charge et conduite aux urgences, où le personnel a pris grand soin d’elle. Réciproquement, la chatonne s’est montrée très affectueuse envers ceux qui lui ont tendu la main.

La branche North Peace Animal Centre de l’association SPCA, en Colombie-Britannique (Canada), a pris en charge une chatonne de 11 semaines gravement blessée. La pauvre avait besoin de soins d’urgence et s’est montrée très reconnaissante après avoir été soignée. Elle a entamé un long parcours de convalescence.

Cola est certainement une miraculée. Alors qu’elle n’avait même pas encore 3 mois, elle s’est retrouvée livrée à elle-même au bord de la route et mal en point. Un bon samaritain l’a repérée et a contacté la SPCA pour obtenir de l’aide.

Une amputation était nécessaire

Les vétérinaires ont vite remarqué l’état catastrophique de l’une de ses pattes, qui avait été sectionnée. Elle ne tenait littéralement plus qu’à un fil et ne répondait plus aux commandes nerveuses. Il était trop tard pour sauver ce membre, alors les experts ont décidé qu’il était préférable de l’amputer.

La féline a reçu des analgésiques en attendant l’opération, puis s’est fait retirer sa patte abîmée. Tout s’est bien passé et sa convalescence a commencé, mais surtout, un nouveau chapitre s’est ouvert dans sa vie. Cola ne connaîtra plus jamais la solitude et la douleur. Comme si elle l’avait compris, elle a tout de suite été extrêmement gentille envers ses sauveteurs.

Lesquels devaient lui changer fréquemment son pansement pour éviter une infection et étaient à chaque fois accueillis chaleureusement par la boule de poils : « Cola est un adorable chaton avec une personnalité douce et câline qui adore les câlins » témoignait Sara Hamanishi, directrice de l’association.

Tout comme ses collègues, cette dernière est admirative face à la détermination de la chatonne : « C'est une petite combattante avec un esprit très fort. Elle est prête à relever tous les défis auxquels elle est confrontée » ajoutait-elle. Une fois guérie, Cola sera certainement placée à l’adoption et avec une telle personnalité, nul doute qu’une famille aimante sera prête à lui ouvrir sa porte !