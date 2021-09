Ces 2 chatons ont perdu leurs familles respectives. Ils se rencontrent et tissent un lien unique

Bien que nés de mères différentes, 2 chatons ayant eu un début de vie extrêmement difficile sont devenus frère et sœur. Leur famille d’accueil espère les faire adopter ensemble, tant ils sont attachés l’un à l’autre.

Paula est mère d’accueil bénévole. Habituée à la prise en charge de chatons nouveau-nés en situation critique, elle est régulièrement sollicitée par l’association Animal Welfare League of Arlington, en Virginie (Est des Etats-Unis), pour prendre soin de ces petits êtres vulnérables.

Récemment, l’organisation lui a confié 2 jeunes félins qu’une chatte très mal en point venait de mettre au monde. Ils étaient les seuls survivants de la portée, rapporte Love Meow. Paula s’est occupée d’eux 24h/24, mais malgré ses efforts, l’un d’eux est décédé à son tour. La femelle, qui a été appelée Monique, a eu davantage de chance.

A 3 semaines, son état de santé n’inspirait plus d’inquiétude. Elle prenait régulièrement du poids et sa croissance se déroulait sans accroc. Elle semblait toutefois se sentir seule. C’est là que Paula a eu l’idée de l’associer à un autre chaton un peu plus jeune, pour qui la vie n’avait pas été facile non plus.

Le petit Stranger Danger était orphelin. Lui aussi avait été accueilli par la bénévole, qui le nourrissait à la seringue et au biberon. Lorsqu’il a été présenté à Monique, son aînée d’une semaine, l’entente a été parfaite d’emblée. Ils ne se sont plus quittés depuis.

Ils sont vraiment les meilleurs amis du monde

Le duo a été confié aux soins d’une autre maman d’accueil, Penny Richards. Elle dit de Monique et Stranger Danger qu’ils « sont vraiment les meilleurs amis du monde et sont déjà fortement liés malgré le fait qu'ils aient une semaine d’âge d'intervalle ».

Ils se comportent véritablement en frère et sœur. Ils ont le même entrain, la même curiosité et cette même insatiable envie de jouer et de se taquiner mutuellement. S’ils viennent à s’éloigner l’un de l’autre, Stranger Danger, qui est le plus bruyant et le plus bavard des 2, se met à hurler jusqu’à ce qu’ils se retrouvent.

Les 2 inséparables petits chats auront bientôt l’âge d’être proposés à l’adoption. Penny Richards espère pouvoir leur trouver une seule et même famille aimante, car ils ont toujours besoin l’un de l’autre.

