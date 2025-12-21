« Ce sont eux les héros », grâce à un mot laissé par des enfants, un chaton piégé dans une bouche d'égout reçoit enfin de l'aide

Il n’y a pas d’âge pour être bienveillant avec les animaux. C’est ce qu’a découvert avec plaisir une sauveteuse animalière du Texas (États-Unis). L’aide de 3 écoliers inquiets pour un chaton piégé dans une bouche d’égout lui a en effet permis de mettre en sécurité la boule de poils.

Pour Rosemarie Tutak, agente des services de protection animale de San Antonio au Texas (États-Unis), il n’est pas toujours facile de trouver les petites âmes en détresse qu’on lui signale. Récemment, elle a par exemple reçu un appel concernant un chat coincé dans une bouche d'égout sans obtenir beaucoup de détails sur l'animal piégé. Sur place, elle a toutefois reçu une aide inattendue.

Un mot de détresse bien utile

Lorsqu'elle est arrivée à l’adresse indiquée dans le signalement, Rosemarie a tenté de retrouver le minou, sans succès. Trois enfants et leur père sont alors sortis de chez eux pour lui expliquer qu’ils avaient vu plus tôt dans la journée un minuscule chaton tomber dans une bouche d’égout située plus loin dans la rue. Très inquiets pour la boule de poils, les enfants avaient même écrit un mot pour prévenir les passants : « Bébé chat coincé ici. S’il vous plaît aidez-le !!! »

© San Antonio ACS

Guidée par ce message, la sauveteuse a trouvé la fameuse plaque d’égout d’où s’échappaient de faibles miaulements et en la soulevant, elle a découvert un petit chaton calico coincé à l’intérieur.

Un sauvetage ingénieux

Ne pouvant descendre dans le drain en toute sécurité, Rosemarie a improvisé un plan : elle a glissé une couverture attachée à une corde dans le trou, espérant que le chaton s’y agripperait pour être remonté.

© San Antonio ACS

« Le chaton s'est agrippé à la couverture et elle a réussi à tirer sur la corde avec le petit chaton accroché dessus », a expliqué Lisa Norwood, responsable des relations publiques de San Antonio ACS, au site The Dodo.

Une fois la petite chatte en sécurité, la sauveteuse l’a nourrie et s’est assurée qu’elle n’était pas blessée. Elle a ensuite invité les enfants à rencontrer le chaton qu’ils avaient contribué à sauver. Ceux-ci lui ont alors annoncé qu’ils l’avaient baptisée Mimi.

© San Antonio ACS

« Les enfants sont immédiatement arrivés, et elle a pu les rassurer : "Hé, le chaton va bien. Je l'ai déjà examiné. Il n'a pas l'air blessé. Il a faim, mais il n'est pas blessé" », a déclaré Lisa Norwood.

© San Antonio ACS

Transférée au refuge ACS de San Antonio pour se remettre de ses émotions, Mimi a par la suite rapidement trouvé quelqu’un prêt à l’adopter après sa stérilisation.

Si, de leur côté, les 3 enfants sont ravis de cette nouvelle vie qui se profile pour la minette, pour les employés du refuge, ce sont eux qui lui ont vraiment sauvé la vie. « Ce sont eux qui ont vu… un animal en détresse », a assuré Lisa Norwood. « Ce sont eux les héros. »