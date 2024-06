Un enfant héros sauve 2 chatons abandonnés et enfermés dans un carton

Les bénévoles ont dû surmonter le choc suscité par la découverte de chatons enfermés dans un carton et passer rapidement à l’action pour les secourir. Sans leur intervention et la vigilance d’un petit garçon, les jeunes félins n’auraient assurément pas survécu.

Joseph’s Legacy, une association de protection animale basée à Middletown dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), a été contactée par une personne dont le fils venait de faire une triste découverte au bord d’une route.

2 chatons avaient, en effet, été enfermés dans un carton scellé avec du ruban adhésif. La présidente de Joseph’s Legacy, Krista Snyder, a vite mobilisé son équipe pour les sauver.

La première chose que les bénévoles ont vue à leur arrivée sur les lieux était l’un des chatons qui sortait la tête du carton déchiré. Krista Snyder a eu le cœur brisé face à un tel spectacle. « Des choses comme ça me mettent tellement en colère », confie-t-elle à The Dodo.



Krista Snyder

Quelles étaient les chances pour ces chatons d’être retrouvés à temps par quelqu’un de bienveillant ? L’auteur de cet abandon les condamnait en agissant de la sorte.

Les 2 jeunes chattes, l’une à la robe tabby et l’autre au pelage roux, n’avaient pas encore tout à fait atteint l’âge du sevrage. « Elles étaient en assez bonne condition physique, mais ils ne savaient pas encore vraiment comment manger seuls, donc ils auraient dû rester avec leur mère », explique effectivement Krista Snyder.



Krista Snyder

« Ces filles sont vraiment incroyables »

Les petites rescapées ont été appelées Ginny et Georgia par leurs sauveurs. Dans la foulée de leur prise en charge par l’équipe de Joseph’s Legacy, les chatons ont été remis à une famille d’accueil, celle d’Ericka Enciso.



Krista Snyder

« Ces filles sont vraiment incroyables et totalement liées l’une à l’autre », dit la maîtresse provisoire de Ginny et Georgia, qui prend soin d’eux et travaille quotidiennement à consolider leur socialisation.

« Elles ont eu des débuts difficiles, poursuit pour sa part la présidente de Joseph’s Legacy, mais s'épanouissent dans leur famille d'accueil avec plein d'amis à 4 pattes. »

Ginny et Georgia continuent de grandir et de s’épanouir dans des conditions optimales. Elles seront bientôt prêtes pour l’adoption. Ericka Enciso, Krista Snyder et le reste du personnel de l’association espèrent pouvoir les faire adopter ensemble.

Krista Snyder