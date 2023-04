Ce que découvre le vétérinaire en examinant un chat ayant régurgité un élastique à cheveux laisse ses maîtres sans voix

Un chat a dû être opéré en urgence après avoir avalé des élastiques à cheveux. Ses propriétaires et les vétérinaires étaient loin de se douter du nombre d’objets qu’il avait ingurgités et qui le rendaient malade.

Un chat a été sauvé in extremis après avoir mangé une dizaine d’élastiques à cheveux. Une endoscopie urgente a été nécessaire, rapportait ITV News.

Le félin dont il est question s’appelle Nero et est âgé de 2 ans. Ce chat tuxedo habite le quartier de Heaton à Newcastle, en Angleterre, avec ses propriétaires Amy Richards (29 ans) et Jamie Lamb (28 ans). Il fait partie de la famille depuis l’âge de 8 semaines.

Amy Richards gardait sa collection d’élastiques à cheveux dans sa table de chevet. Elle constatait toutefois récemment qu’ils disparaissaient les uns après les autres. Elle était loin de s’imaginer qu’ils finissaient au fond de l’estomac de Nero.

Le mystère restait entier jusqu’à ce que le chat se soit mis à vomir. Il a régurgité un de ces élastiques à cheveux et il semblait clairement mal en point par la suite.



Newcastle Chronicle / Facebook

Inquiets, ses humains l’ont emmené aux urgences. Peu après son arrivée à la clinique vétérinaire, Nero a régurgité un 2e élastique.

Un examen par scanner à ultrasons a été effectué sur le quadrupède. Il a révélé la présence de plusieurs autres de ces objets dans son estomac. Comme ils formaient une boule, il était impossible d’en déterminer le nombre.

Il fallait les retirer le plus vite possible. Autrement, ils risquaient de donner lieu à une obstruction gastro-intestinale qui pouvait être fatale au chat.

« Cela a été un choc »

Nero a été anesthésié, et l’intervention a duré une heure et demie. A l’aide d’une petite caméra et d’un dispositif d’extraction, tous les élastiques à cheveux ont été sortis du tube digestif de l’animal. Il y en avait 11 au total !



Newcastle Chronicle / Facebook

« Il est espiègle et très curieux, mais il semble ridicule qu'un chat puisse manger 11 élastiques à cheveux. Cela a été un choc », a confié Amy Richards après l’opération.



Newcastle Chronicle / Facebook

Même sentiment du côté de Lucy Carr, la vétérinaire l’ayant opéré. « Les élastiques à cheveux sont un danger courant, indiquait la praticienne, mais pour un chat, en manger autant est certainement inouï et vraiment extrême ».

Newcastle Chronicle / Facebook

Nero a pu rentrer à la maison et s’en est parfaitement remis.