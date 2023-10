Ce photographe passionné de chats revient avec une nouvelle série de portraits félins drôles et attendrissants (vidéo)

Is there anything cuter than kitties shaking their heads? ???? These are some lucky shots I’ve taken recently ???? #furryfritz #catographer #cats #funnycats #funnykitty #cutecats #kittyshake #catphotography #kittens

A lire aussi : 8 ans après la disparition de son chat, un homme reçoit un appel téléphonique inespéré