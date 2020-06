Ce nourrisson adore son ami chat, lorsqu'ils sont ensemble le monde entier est en pause !

Dès qu’elle aperçoit le chat de la famille, la fillette apparaissant dans cette vidéo devient totalement surexcitée. Le bébé adore déjà le félin, et c’est donc une belle amitié qui prend forme sous nos yeux.

Les plus belles relations sont souvent celles qui unissent les enfants aux animaux de compagnie. Ils ont plus d’une chose en commun, comme la sincérité et l’énergie, qui font que les liens qui se tissent entre eux sont extrêmement solides.

Avec la vidéo dont il est question ici, c’est la réaction d’un nourrisson en présence de son ami chat qui vient illustrer cette merveilleuse alchimie. La séquence date, certes, de plusieurs années, mais elle vaut largement la peine qu’on la découvre ou redécouvre, tant elle est joyeuse et amusante. Ce sont les Merkley, la famille du bébé et du félin, qui l’ont publiée sur la plateforme YouTube, comme le rapporte The Dodo.

La vidéo montre donc la fillette couchée dans son berceau, emmitouflée dans sa turbulette, pendant que sa mère, Kaitlin Merkley, entre dans la chambre avec le chat dans les bras. Dès l’instant où le bébé voit l’animal, il se met à gigoter dans tous les sens, en agitant énergiquement les bras et les jambes. Les yeux écarquillés, la petite fille arbore un grand sourire et se met même à rire.

Lorsque sa maman pose le chat sur le lit et que ce dernier tourne autour de l’enfant, celle-ci se fige un court instant, avant de revenir à son état d’excitation quand le matou est de nouveau tenu au-dessus d’elle.

« Elle est incapable de contrôler ses membres quand son chat est là. Cette obsession croît de jour en jour », explique Kaitlin Merkley en commentaire sous la vidéo YouTube. On vous laisse apprécier cette minute et demie de pur bonheur :

A lire aussi : "Un couple s'envole vers l'Amérique pour offrir de nouvelles pattes a leur chat amputé "