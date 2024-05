Ce Maine Coon affamé et impressionnant a la technique parfaite avec sa maîtresse pour accélérer l'heure du repas (vidéo)

Zeus n’est pas du genre à se montrer patient lorsqu’il est l’heure pour ce chat Maine Coon d’apaiser sa faim. Quand sa propriétaire s’apprête à lui servir son petit-déjeuner, il tient à être aux premières loges pour assister à la préparation du repas et à s’assurer que le travail soit réalisé à la perfection.

Les chats Maine Coon impressionnent par la taille extraordinaire qu’ils peuvent atteindre à l’âge adulte. Ils se démarquent également par leur caractère affectueux. Zeus est donc un digne représentant de cette race, possédant ces traits qui font de lui la vedette d’un compte Instagram suivi par 193 000 abonnés.

Sur le réseau social, les propriétaires du matou à la belle robe noire charbonnée expliquent notamment qu’il adore manger de la viande crue, qu’il possède des pattes gigantesques et est particulièrement doué en matière de « tape-m’en cinq ».



Zeus est aussi un grand gourmand qui attend que ses repas soient servis avec impatience. Les autres chats de la famille, bien plus petits que lui, ont tout autant hâte que lui de voir leurs gamelles remplies, mais ils se font évidemment moins remarquer que ce doux géant à fourrure.

Dans une vidéo postée début mai 2024 le compte Instagram qui lui est dédié et relayée par Parade Pets, on peut voir à quel point la préparation des repas excite Zeus. Ce matin-là, sa propriétaire était en train de préparer son petit-déjeuner et ceux de ses congénères.

Impatient, mais doux

Pendant que son humaine découpait la viande, le Maine Coon se tenait debout sur une chaise juste à côté d’elle, ne ratant rien de l’alléchant spectacle et lui adressant quelques gentils coups de patte comme pour l’inciter à aller plus vite.

« Zeus est un peu impatient quand il est l’heure de prendre son petit-déjeuner, mais j’aime la douceur avec laquelle il essaie d’attirer mon attention. Oui, Zeus, je sais que tu as faim. Une petite seconde », peut-on lire en légende de ce post qui a fait réagir de nombreux internautes.

L’un d’eux était même si surpris par la gentillesse du félin qu’il a demandé en commentaire si on l’avait dégriffé. La propriétaire de Zeus l’a tout de suite rassuré en répondant par la négative. Rappelons que le dégriffage ou onyxectomie est une pratique interdite en France depuis 2004.