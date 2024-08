Ce culturiste arrive rarement à faire ses exercices sans être perturbé par ses chats, mais il s'adapte (vidéo)

Pratique du sport et amour pour les chats ne sont pas du tout incompatibles, loin s’en faut. Un bodybuilder du nom de Pierson le prouve régulièrement sur son compte Instagram où ses amis félins partagent la vedette avec ses haltères.

Pierson est un jeune homme qui a 2 grandes passions dans la vie : la musculation et les chats. Il l’explique d’ailleurs dans sa présentation sur son compte Instagram, intitulé « @pandsfitness » et qui totalise 182 000 followers.

Originaire de l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis) et exerçant le métier de pompier, il poste très souvent des vidéos de ses séances d’entraînement à la salle de sport ou chez lui. Des séquences dans lesquelles s’immiscent régulièrement ses compagnons à 4 pattes poussés à la fois par la curiosité et l’affection qu’ils ont pour lui, mais certainement pas par une quelconque envie de faire de l’exercice.

Que Pierson soit en train d’enchaîner les tractions, les pompes, les séries avec haltères ou encore les soulevés de barres, ses chats ne sont jamais bien loin et n’hésitent pas à se joindre à lui pour faire une apparition remarquée devant la caméra.

Dans l’une de ces vidéos que relaie PetHelpful, on peut le voir exécuter des pompes quand l’un de ses amis félins surgit dans le champ.

Loin de se laisser déconcentrer, d’autant plus qu’il a l’habitude de ce genre de situation, Pierson s’adapte instantanément en passant la tête sous l’abdomen du matou pour le soulever et le placer sur ses épaules, et ce, sans interrompre sa série.



Pierson / Instagram

Ses plus grands supporteurs

Ce qui n’est pas pour déplaire au quadrupède, qui semble trouver la posture confortable. Il finit malgré tout par redescendre et passe sous la poitrine de son humain, qui est obligé de s’arrêter cette fois-ci.

Ce dernier aurait bien voulu effectuer sa séance d’entraînement tranquillement et jusqu’au bout, mais son chat avait d’autres projets et il ne lui en veut pas pour autant.

Pierson sait pertinemment que, bien qu’ils ne partagent pas spécialement son enthousiasme pour le sport, ses chats sont et seront toujours ses plus grands supporteurs.