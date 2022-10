Ce chaton sauvé de l'errance est devenu la mascotte d'une assemblée législative au Canada

Hansard Rose n’était âgée que de quelques jours quand elle avait été recueillie par Nathan Cooper, président de l’Assemblée législative de la province de l’Alberta (Ouest du Canada). L’homme de 42 ans n’était pas le seul à prendre soin de cette jeune chatte errante ; elle était « initialement nourrie au biberon. Tout le monde dans le bureau s’occupait d’elle à tour de rôle. Elle s’est donc vraiment attachée à tout le bâtiment », explique-t-il à CTV News.

Le siège de l’institution parlementaire est donc devenu la 2e maison de Hansard, qui passe le reste du temps chez son propriétaire et la famille de celui-ci, qui compte 3 enfants. Ces derniers l’adorent et ne ratent jamais une occasion de la cajoler et de jouer avec elle.

Nathan Cooper donne régulièrement des nouvelles du chaton de 4 mois et à la robe noir et blanc sur les réseaux sociaux. Une manière pour lui d’amener les citoyens à se rapprocher de la vie politique albertaine. « Hansard est un excellent outil pour aider à nous connecter aux gens qui, autrement, ne s’intéresseraient pas à la législature », dit-il à ce propos.



Le nom du petit félin n’a d’ailleurs pas été choisi au hasard. Dans les assemblées de type Westminster, le terme Hansard désigne l’ensemble des enregistrements officiels des débats ayant lieu au sein de la chambre parlementaire.

Malgré son jeune âge, la chatte jouit déjà d’une certaine popularité, aussi bien dans la province qu’ailleurs dans le pays, voire même à l’étranger. Le compte Twitter qui lui est consacré y a grandement contribué. Ce n’est pas Nathan Cooper qui l’a créé, mais un fan dont il ignore l’identité. L’élu espère simplement que cette personne continuera de se montrer impartiale, comme se doit de l’être le président de l’Assemblée législative.

