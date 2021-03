Ce chaton blessé et adopté dans un refuge parcourt aujourd'hui le monde avec son maître pour des aventures en pleine nature

Gary a bien grandi. Il n’est plus le chaton vulnérable et blessé que James avait adopté au refuge. Il est aujourd’hui un chat adulte en pleine forme et qui ne recule devant aucun défi. Aux côtés de son maître, il enchaîne les aventures et les découvertes entre montagnes, forêts et étendues d’eau, le tout suivi par des centaines de milliers de fans sur Instagram.

Il y a 6 ans, James Eastham tombait sous le charme d’un adorable chaton au refuge de la Calgary Humane Society. Le petit félin appelé Gary se remettait d’une blessure à la hanche et avait besoin d’une famille aimante. Lui et le jeune homme ne se sont plus quittés depuis, comme le raconte Global News.

Devenu grand, Gary commençait à prendre goût aux promenades en compagnie de James Eastham. Celui-ci l’emmenait d’abord au parc, sans trop s’éloigner de leur maison de Canmore (Alberta, Canada), puis s’est rendu compte que le félin prenait de plus en plus de plaisir lors de ces sorties.

Un jour, alors qu’ils n’étaient pas chez eux et qu’il avait beaucoup neigé, James Eastham s’était dit que la seule façon pour rentrer était de skier. Il a installé son chat sur son épaule et a commencé à glisser lentement sur la poudreuse. Gary n’a pas eu peur, bien au contraire ; cette petite virée à ski l’a enchantée du début à la fin.

Une star des réseaux sociaux

Depuis, le chat est toujours aux côtés de son propriétaire lorsqu’il part en randonnée dans les Montagnes Rocheuses, enfile ses skis pour descendre les pentes enneigées ou pagaie à bord d’un canoë sur les rivières et les lacs de la région.

Des aventures palpitantes que plus de 300 000 abonnés suivent sur la page Instagram consacrée à l’intrépide chat.

James Eastham s’estime chanceux d’avoir un partenaire de voyage aussi merveilleux. Il rappelle toutefois qu’emmener son animal de compagnie en vadrouille au cœur de la nature, cela nécessite un minimum de préparation, d’apprentissage et de précaution. Il préconise notamment de le tenir en laisse, même s’il s’agit d’un chat. Il le fait d’ailleurs systématiquement avec Gary.