Ce chat sauvage, aveugle et sourd refuse d’être secouru et préfère vivre aux abords d’un magasin où les employés prennent soin de lui

La gérante du magasin pensait bien faire en contactant un refuge afin qu’il vienne en aide au matou errant. Cependant, il ne voyait pas la chose de la même manière ! Et il a finalement obtenu gain de cause.

Jada Hamby est la patronne du magasin de luminaires et de décoration Home & Light Valdosta situé dans l’État de Géorgie aux États-Unis.

En mars 2021, la jeune femme et ses employés ont découvert un chat de gouttière banc qui rôdait à l’arrière de la boutique. Manifestement, il était atteint de cécité et de surdité. Par ailleurs, il ne se laissait pas approcher.

Jada, sensible à la cause animale, a alors contacté un refuge pour félin de la région. Lequel s’est déplacé pour récupérer le matou et le mettre en lieu sûr.

« Les sauveteurs sont venus à plusieurs reprises et ont essayé différentes méthodes pour le capturer, en vain. Il était bien trop intelligent et a déjoué tous leurs plans », a déclaré Jana à The Dodo.



Jada Hamby

À la recherche d’une solution idéale pour le bien-être du félin

Dumpster, de son petit nom, était manifestement très à l’aise dans son environnement. Malgré ses handicaps lourds, il se déplaçait avec aisance.

Les membres du refuge ont alors expliqué à Jana qu’un félin dans sa condition vivrait très mal d’être déménagé. De plus, il était si sauvage qu’ils craignaient qu’il soit impossible de le socialiser un jour.

Il a donc été convenu que les efforts pour le capturer seraient maintenus, mais dans l’unique but de le stériliser, de l’identifier et de le vacciner afin qu’il profite d’une vie sans soucis de santé.



Jada Hamby

Après quelque temps, Dumpster a été conduit à la clinique vétérinaire et a reçu les soins évoqués. Il a ensuite été replacé dans son habitat où il se sent si bien.

Depuis, le matou profite de la nourriture mise à sa disposition quotidiennement par Jana et son équipe.

« Il adore se prélasser au soleil au-dessus de nos cartons et s'abriter de la pluie. Il nous accueille tous les matins en miaulant et en exigeant son petit-déjeuner ! C'est un chat très bavard et il apprécie converser avec nous », a expliqué la jeune femme avant d’ajouter que depuis peu, il se laisse volontiers caresser sur la tête.

A lire aussi : Une chatte errante trouve un foyer puis fait la surprise de mettre au monde 7 chatons



Jada Hamby